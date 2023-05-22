Белгородский губернатор заявил о диверсионной группе ВСУ в области
На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ с 9:00 мск.
Город Грайворон - административный центр Грайворонского района Белгородской области, это самый западный город региона. Он находится в непосредственной близости от границы с Украиной - от границы центр города удален всего на 7 км. На территории Грайворонского городского округа действует пункт пропуска через границу.
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