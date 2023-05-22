Жители сообщили о громких звуках в небе над Белгородом

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В небе над Белгородом раздаются громкие звуки, сообщают местные жители, передает городской портал Go31. Официальных комментариев по этом поводу пока не было.

Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщило, что не обзванивало жителей Белгорода и не рассылало сообщений об эвакуации.

«Эвакуация не объявлялась и не производится», — заверили в ведомстве.

Утром 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле нескольких сел в Грайворонском городском округе региона. В результате в селе Глотово пострадали два человека — получили «минно-взрывные ранения». Женщину отправили в реанимацию в тяжелом состоянии, мужчина находился в состоянии средней тяжести, добавил Гладков.

Позже губернатор сообщил о проникшей в регион диверсионно-разведывательной группе. Кроме того, он рассказал о еще трех получивших осколочные ранения в Грайвороне и одной пострадавшей в селе Замостье.