Белгородский губернатор опроверг эвакуацию и заявил об информатаке

Гладков заявил, что сообщения об эвакуации из Шебекинского района, распространяемые от имени местной администрации — фейк и назвал происходящее «массированной информационной атакой» на регион

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Грайворонском городском округе нет погибших и пострадавших из-за обстрела ВСУ. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Началась массированная информационная атака на Белгородскую область на фоне массированного обстрела Грайворонского района», — заявил Гладков. По его словам, там ни один житель не пострадал, нет раненных и убитых.

Также он указал, что сообщения о предложении эвакуироваться из Шебекинского района — «это вранье». По его словам, фейковые сообщения распространяются от имени местной администрации.

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Приграничные Шебекино и Грайворонский район — среди тех районов области, которые особенно часто оказываются под ударом. В марте власти Белгородской области провели тренировку по вывозу людей и отработке систем оповещения на случай чрезвычайной ситуации в Шебекино.

21 мая Гладков рассказал об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной — сел Тишанка и Новая Товолжанка. В Тишанке поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна, а Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад. Люди не пострадали.



Вечером 21 мая под обстрел попал Волоконовский район. Были повреждены линии электропередачи, из-за чего частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка. В здание администрации села Головчино попало взрывное устройство, которое сбросил дрон. Загорелась крыша, никто не пострадал.



22 мая в регионе работала система ПВО, часть ракеты упала в огород частного жилого дома в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы приступили к обезвреживанию. Позже Гладков уточнил, что в селе Новая Таволжанка с беспилотники сбросили взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет.