Белгородский губернатор Гладков: два человека получили ранения при обстреле села Глотово

Два человека получили ранения при обстреле села в Белгородской области

Фото: Яндекс.Карты

При обстреле села Глотово Грайворонского округа два человека получили минно-взрывные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Об обстреле Грайворонского округа Гладков сообщал утром.

По словам губернатора, в селе Козинка один снаряд попал в частный жилой дом и тот загорелся. В другом частном доме — «значительное разрушение несущих конструкций», поврежден автомобиль. Еще в одном домовладении поврежден забор.

В селе Гора-Подол загорелся склад сена местного фермерского хозяйства. В городе Грайворон снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.