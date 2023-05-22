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Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ городского округа

Белгородскй губернатор Гладков: Грайворонский городской округ попал под обстрел ВСУ
В Белгородской области идет массированный обстрел Грайворонского района, под ударом несколько населенных пунктов. Сообщения об эвакуации жителей губернатор опроверг
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области попали под обстрел, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В селе Козинка один снаряд попал в частный жилой дом, он загорелся. В другом частном доме есть «значительное разрушение несущих конструкций», поврежден автомобиль. Еще в одном домовладении поврежден забор.

В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного фермерского хозяйства. В городе Грайворон снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.

В регионе работала система ПВО, часть ракеты упала в огород частного жилого дома в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы приступили к обезвреживанию.

Позже он уточнил, что в селе Новая Таволжанка с беспилотники сбросили взрывное устройство рядом с частным жилым домом. «Пострадавших и разрушений нет», — заявил Гладков.

Позднее Гладков записал видеообращение, заявил, что на Белгородскую область идет «массированная информационная атака» и опроверг сообщения об эвакуации. «Идет информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике на фоне массированного обстрела Грайворонского района. Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых. Вижу, идет массировано распространение информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа… это вранье», — сказал он. По его словам, ложные сообщения об эвакуации распространяются от имени местной администрации.

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После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. С весны 2022 года в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В начале февраля Гладков сделал его бессрочным. Также в регионе введен средний уровень реагирования.

21 мая Гладков рассказал об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной — сел Тишанка и Новая Товолжанка. В Тишанке поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна, а Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад. Люди не пострадали.

Вечером того же дня под обстрел попал Волоконовский район. Были повреждены линии электропередачи, из-за чего частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка. В здание администрации села Головчино попало взрывное устройство, которое сбросил дрон. Загорелась крыша, никто не пострадал.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
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