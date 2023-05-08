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Китай предупредил о подрыве доверия к ЕС в случае санкций против Пекина

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: санкции ЕС нарушат доверие Пекина, Китай примет меры
Представитель МИД Китая пообещал, что страна примет ответные меры в случае санкций против компаний, которых Брюссель подозревает в оказании помощи России. Пекин не раз говорил, что не будет намеренно обходить ограничения
Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

Если Евросоюз введет санкции против китайских компаний за предплагаемые связи с Россией, это нарушит доверие и сотрудничество между Пекином и Брюсселем, заявил на брифинге представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.

Он призвал власти ЕС «не совершать ошибку», предупредив, что в противном случае Пекин «будет вынужден решительно защитить свои рационально обоснованные законные права» (цитата по ТАСС).

Накануне Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Еврокомиссия впервые с начала военных действий на Украине задумалась о введении ограничений против семи китайских компаний за поставки оборудования в Россию, которое, по мнению Брюсселя, используется в военных целях. Речь идет о предприятиях, которые работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники: HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Газета писала, что эти меры обсуждаются в рамках подготовки 11-го пакета санкций против России, для их одобрения необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Некоторые из китайских компаний уже находятся в санкционном списке США.

Китай не стал присоединяться к санкциям против России, введенным западными странами в ответ на начало военных действий на Украине. В то же время в Пекине заявили, что не будут намеренно обходить ограничения. Несмотря на это, Вашингтон пригрозил Китаю мерами в случае поставок российской стороне вооружений. Ван Вэньбинь назвал сообщения о передаче Москве оружия клеветой и напомнил, что Пекин с самого начала боевых действий призывал к переговорам. Китай подчеркивал, что не является стороной конфликта.

В конце апреля FT сообщила, что ЕС рассматривает введение экспортных ограничений в отношении государств, которые реэкспортируют санкционную продукцию в Россию. По данным Bloomberg, в Брюсселе обсуждают создание механизма, который коснется третьих стран, помогающих Москве в обходе ограничений. Он позволит создать два санкционных списка: один, состоящий из третьих стран, а другой — из запрещенных товаров. Сначала меры вряд ли затронут Китай, отмечало агентство, они будут нацелены на страны Центральной Азии и соседей России.

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