Песков назвал осложняющий продление зерновой сделки фактор

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:55
Когда травма из прошлого мешает жить сегодня Pro, 15:54
Экзистенция и искусственный интеллект: почему бастуют сценаристы Стиль, 15:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:50
Блиновскую оставили под домашним арестом Общество, 15:46
Суд в Москве арестовал еще одного подозреваемого в госизмене Политика, 15:43
Песков назвал цель напавших на Белгородскую область диверсантов Политика, 15:32
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как справиться с последствиями ошибки на работе: 3 шага — Quartz Pro, 15:30
Какие отечественные сервисы бронирования смогут заменить Booking Стиль, 15:30
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации из-за сердца Общество, 15:28
Владельца Facebook оштрафовали в ЕС на €1,2 млрд за передачу данных в США Технологии и медиа, 15:22
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 15:15
Российский футболист заявил, что не планирует пока возвращаться из Турции Спорт, 15:11
В Армению приехала делегация Минобороны США Политика, 15:05
Политика ,  
0 

Песков назвал осложняющий продление зерновой сделки фактор

Кремль: отказ от подключения Россельхозбанка к SWIFT — препятствие для зерновой сделки
Западные страны заняли неконструктивную позицию по вопросам, которые Россия считает важными для продления зерновой сделки, заявил Песков. По его словам, об этом говорит, в частности, отказ подключить Россельхозбанк к системе SWIFT
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Отказ западных стран от подключения Россельхозбанка к банковской системе обмена сообщениями SWIFT следует считать фактором, который затрудняет продление зерновой сделки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на все усилия ООН и господина [генерального секретаря организации Антониу] Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией Запада. Это действительно осложняет выполнение российской части черноморской сделки», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, сделка была продлена, но всего на два месяца. «Два месяца — это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро заверится», — отметил Песков.

Об отказе Европейского союза подключать Россельхозбанк к SWIFT ранее сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы политического блока Петер Стано. По его словам, Брюссель не намерен снимать санкции с банка, введенные после начала спецоперации России на Украине, до окончания конфликта на Украине. Стано также заявил, что «единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море», остается спецоперация. По его словам, санкции ЕС не распространяют на торговлю сельхозпродукцией, продуктами питания и удобрения, а потому варианты, как проводить платежи за них, у России и других стран по-прежнему есть и без SWIFT.

Россельхозбанк находится под европейскими санкциями с прошлого июня. Он отключен от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, однако не находится под блокирующими санкциями Евросоюза. В ЕС неоднократно сообщали, что изучают возможность переподключения банка к SWIFT для облегчения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, но этого пока не произошло.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. С момента заключения сделку несколько раз продлевали, последний раз — в мае.

Читайте на РБК Pro
Страны Азии заговорили о собственном МВФ. Сможет ли юань потеснить доллар
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines
Алкоголизм и экстремальное похудение: как роли влияют на Хоакина Феникса
«Вся надежда на стартапы»: выдержит ли экономика США кризис в венчуре

Вместо SWIFT Евросоюз в минувшем марте разрешил Россельхозбанку использовать для обмена финансовой информацией факс и электронную почту. А в апреле стало известно, что Минфин США дал разрешение на обработку платежей Россельхозбанка JPMorgan Chase & Co, сообщал Reuters.

МИД России назвал переподключение Россельхозбанка к SWIFT в числе пяти ключевых проблем, стоящих на пути продления зерновой сделки. Москва считает также важным возобновление поставок сельхозтехники в Россию; разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством; отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения еще на два месяца, в Москве эту информацию подтвердили. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, «перекосы» в исполнении соглашения по зерну должны быть «максимально быстро исправлены». Новый срок действия договоренностей — до 17 июля.

Киев указал, что требования России в рамках зерновой сделки игнорируются. Посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что сделка не учитывает реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятие санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы «пока еще находятся в дискуссии», сказал он.

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталья Демченко Наталья Демченко
Зерновая сделка Россельхозбанк санкции Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минсельхоз не увидел «каких-то позитивов» в зерновой сделке для России
Политика
На Украине заявили об игнорировании требований России в зерновой сделке
Политика
МИД заявил, что зерновую сделку продлили «без каких-либо изменений»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter