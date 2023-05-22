Песков назвал осложняющий продление зерновой сделки фактор

Западные страны заняли неконструктивную позицию по вопросам, которые Россия считает важными для продления зерновой сделки, заявил Песков. По его словам, об этом говорит, в частности, отказ подключить Россельхозбанк к системе SWIFT

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Отказ западных стран от подключения Россельхозбанка к банковской системе обмена сообщениями SWIFT следует считать фактором, который затрудняет продление зерновой сделки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на все усилия ООН и господина [генерального секретаря организации Антониу] Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией Запада. Это действительно осложняет выполнение российской части черноморской сделки», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, сделка была продлена, но всего на два месяца. «Два месяца — это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро заверится», — отметил Песков.

Об отказе Европейского союза подключать Россельхозбанк к SWIFT ранее сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы политического блока Петер Стано. По его словам, Брюссель не намерен снимать санкции с банка, введенные после начала спецоперации России на Украине, до окончания конфликта на Украине. Стано также заявил, что «единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море», остается спецоперация. По его словам, санкции ЕС не распространяют на торговлю сельхозпродукцией, продуктами питания и удобрения, а потому варианты, как проводить платежи за них, у России и других стран по-прежнему есть и без SWIFT.

Россельхозбанк находится под европейскими санкциями с прошлого июня. Он отключен от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, однако не находится под блокирующими санкциями Евросоюза. В ЕС неоднократно сообщали, что изучают возможность переподключения банка к SWIFT для облегчения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, но этого пока не произошло.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. С момента заключения сделку несколько раз продлевали, последний раз — в мае.

Вместо SWIFT Евросоюз в минувшем марте разрешил Россельхозбанку использовать для обмена финансовой информацией факс и электронную почту. А в апреле стало известно, что Минфин США дал разрешение на обработку платежей Россельхозбанка JPMorgan Chase & Co, сообщал Reuters.

МИД России назвал переподключение Россельхозбанка к SWIFT в числе пяти ключевых проблем, стоящих на пути продления зерновой сделки. Москва считает также важным возобновление поставок сельхозтехники в Россию; разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством; отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения еще на два месяца, в Москве эту информацию подтвердили. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, «перекосы» в исполнении соглашения по зерну должны быть «максимально быстро исправлены». Новый срок действия договоренностей — до 17 июля.

Киев указал, что требования России в рамках зерновой сделки игнорируются. Посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что сделка не учитывает реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятие санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы «пока еще находятся в дискуссии», сказал он.