Reuters узнал, что США дали JPMorgan обрабатывать платежи Россельхозбанка

Речи о переподключении Россельхозбанка к SWIFT при этом не идет. Россия называла возобновление обслуживания банка SWIFT одним из условий продления зерновой сделки

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Минфин США дал JPMorgan Chase&Co разрешение на обработку платежей Россельхозбанка, который задействован в зерновой сделке, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Речи о возобновлении подключения РСХБ к международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT при этом не идет, отмечает агентство.

МИД России называл возврат банка к SWIFT одним из условий продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая.

Ранее 26 апреля о том, что «один из банков «любезно» согласился профинансировать» одну экспортную операцию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он назвал несерьезным подход западных стран к зерновой сделке.

Министр отметил, что Россельхозбанк — главный банк, который обслуживает сельскохозяйственный экспорт России, — отключен от системы SWIFT, и «никто не собирается его туда возвращать». По его словам, взамен Москве предлагают только «разовые альтернативы». «Генеральный секретарь ООН обратился с просьбой к трем американским банкам заменить SWIFT и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции. Несколько месяцев прошло, и, действительно, один из банков «любезно» согласился одну операцию профинансировать. Но, когда нам говорят, на этом принципе надо построить всю дальнейшую работу, то это несерьезно», — заявил Лавров.

По словам министра, если западные страны хотят системно решать проблемы нехватки продовольствия на мировых рынках, то необходимо «просто вернуть» Россельхозбанк в систему SWIFT. «Если вы хотите, чтобы каждый раз мы и генеральный секретарь ООН бегали и умоляли одну или другую финансовую структуру США в том, чтобы они проявили великодушие, это не может и не будет работать», — подчеркнул Лавров.

SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка с 14 июня 2022 года. Он отключен от системы, но при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза. В ноябре прошлого года Reuters сообщал, что Россия предложила западным странам отменить санкции против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Тогда же представитель Еврокомиссии Петер Стано говорил, что Брюссель рассматривает возможность снятия ограничения и переподключения банка к международной системе платежей SWIFT.

В итоге санкции сняты не были, однако в марте в ЕС заявили, что банки, которые не находятся под блокирующими европейскими санкциями, имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями — факс, электронную почту и другие.