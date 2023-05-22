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В Кремле оценили слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

Песков после слов Пашиняна: мы продолжим диалог по совместному участию с Арменией в ОДКБ
Пашинян допустил, что Армения может покинуть ОДКБ. В частности, по-прежнему остается открытым вопрос о прибытии мониторинговой группы от организации, отметил он. В Кремле заявили, что продолжат диалог с Ереваном
Акция протеста организованная сторонниками выхода Армении из ОДКБ
Акция протеста организованная сторонниками выхода Армении из ОДКБ (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Российские власти продолжат диалог по совместному участию с Арменией в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В целом ОДКБ — организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность. Что касается заявления премьера Армении, мы будем продолжать свой диалог, в том числе и по совместному участию в ОДКБ», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что страна может приостановить или заморозить членство в ОДКБ. По его словам, если Ереван официально решит выйти из организации, то после того, как «зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении». Так, по-прежнему открытым остается вопрос о прибытии мониторинговой группы ОДКБ в страну, отметил премьер.

Если же Ереван придет к выводу, что организация больше не действует в Армении, то статус члена ОДКБ будет мешать ему обсуждать вопросы безопасности, в том числе поставки техники и вооружений, с другими странами, заявил Пашинян.

ОДКБ — региональная международная организация. Она объединяет шесть стран — Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Вооруженное нападение на одного из участников организации рассматривается как агрессия против всех. Члены ОДКБ не могут вступать в военные союзы с третьими странами, а также участвовать в действиях, направленных против других участников организации.

Об опасениях, что Армения выйдет из ОДКБ, Пашинян заявил в прошлом сентябре. Это произошло после того, как организация отказала Еревану в военной помощи на фоне эскалации с Азербайджаном, пообещав отправить в страну мониторинговую миссию.

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Позже, в декабре, Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполнили своих обязательств. Тогда группа лиц из Азербайджана, которые представились «экоактивистами» и «волонтерами», заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу из Армении в Нагорный Карабах. Акция была прекращена лишь через 138 дней, в конце апреля. Дорогу освободили после того, как Азербайджан установил на ней КПП.

В ноябре прошлого года Ереван отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи республике, а в минувшем январе — проводить совместные учения ОДКБ на своей территории. Как отметил Пашинян, в сложившейся обстановке российское военное присутствие создает угрозу для республики.

В свою очередь, российские власти заявляли, что раскачать ситуацию в ОДКБ, в том числе вывести из нее Армению, пытаются США. «Знаю, что армянам — у нас есть такая информация — они говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия», — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
ОДКБ Армения Никол Пашинян Дмитрий Песков Кремль
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