ОДКБ допустила отправку миссии в Армению на фоне решения ЕС

Хотя согласовать решение ОДКБ об отправке мониторинговой миссии в Армению в прошлом году не удалось, работа по этой теме продолжается, сообщили РБК в секретариате организации. Днем ранее миссию в Армению согласовал ЕС

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает работу над мониторинговой миссией для отправки в Армению на границу с Азербайджаном. Об этом РБК 24 января сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, после того как армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился с таким запросом в ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ, высший орган организации) разработал проект решения «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения».

«Помимо оказания Еревану иной поддержки» это предполагает отправку на армяно-азербайджанскую границу временной мониторинговой миссии ОДКБ и определяет численность, мандат и сроки работы такой миссии. Проект «находится в высокой степени готовности, однако принять этот документ на последней сессии СКБ ОДКБ не удалось». «Работа над ним продолжается. По завершении процедуры согласования проект будет внесен на рассмотрение уставных органов организации», — отметил Зайнетдинов, заявив, что называть конкретные цифры по численности и срокам сейчас преждевременно. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Решение, о котором говорит представитель ОДКБ, было согласовано на саммите организации с участием глав государств в Ереване в ноябре. Тогда Пашинян отказался подписать итоговое заявление. Причина в том, что союзники отказались давать политическую оценку действиям Азербайджана в отношении Армении. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 18 января заявил, что отправка миссии не должна быть увязана с осуждением Баку. «Если речь идет об осуждении, риторике, изложении позиций, то каждый волен делать что угодно. Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то это не обусловлено внешними признаками и жесткими заявлениями», — сказал министр.

Параллельно с этим 23 января главы МИДов Евросоюза договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии. Это уже второе такое решение. До этого после встречи президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эмманюэля Макрона, главы Евросовета Шарля Мишеля и Пашиняна, которая прошла в начале октября в Праге, на границу с армянской стороны направили 40 гражданских экспертов. Они проработали на месте два месяца, до 19 декабря. Нынешняя миссия начнется ориентировочно в феврале и продлится два года.

В Москве таким развитием событий не довольны. Так, Лавров прокомментировал договоренности Еревана с Брюсселем 18 января, сказав, что свою миссию на границу могла бы направить ОДКБ. «Тем не менее, несмотря на то что мы союзники и что эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей», — сказал он. Это право Армении, резюмировал министр, но на деятельность экспертов нужно согласие Азербайджана, в противном случае она «будет контрпродуктивна» и «вместо укрепления доверия на границе <...> может создавать дополнительные раздражители».

В ОДКБ также признают право Армении обращаться к организациям, «которые, по ее мнению, могут оказать помощь в укреплении национальной безопасности». «Вместе с тем хотел бы напомнить, что в регионе действует российская миротворческая миссия, — сказал Зайнетдинов. — Она эффективно исполняет возложенные на нее задачи, демонстрирует, насколько важно в полной мере учитывать в своей работе историю, особенности нынешней ситуации на Южном Кавказе, менталитет местного населения».