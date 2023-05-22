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Эксперты назвали сложности для ВСУ из-за многоуровневой обороны России

FT: Россия построила многоуровневую оборону и украинская армия понесет большие потери
Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и экспертов пишет о мощных российских укреплениях. Киев уже несколько месяцев готовится к контрнаступлению — в Москве заявляют, что готовы к нему
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Прорвать «многоуровневую линию обороны России» не понеся больших потерь, будет очень сложно. Об этом Financial Times заявили опрошенные эксперты. Издание со ссылкой на экспертов и изученные спутниковые снимки пишет, что Россия подготовила мощные укрепления на линии фронта.

Прорвать эти укрепления, не понеся большие потери, будет сложно, сообщил изданию научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Но по его словам, сами по себе укрепления не могут остановить продвижение войск: «Они будут [эффективны] лишь в том случае, если их будут правильно обслуживать и дополнят артиллерийским огнем, авиацией и маневрами резервов».

Российские укрепления построены так, что они позволяют «направлять» наступающие силы в удобные районы, где они могут попасть под интенсивный огонь, сказал изданию старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли. «Если у вас есть несколько линий обороны, даже если Украина пробьет первую, то у России должно быть достаточно времени, чтобы усилить вторую или третью», — сказал он.

Самой укрепленной территорией издание называет линию фронта в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий на прошлой неделе заявил, что Киев упустил шанс на контрнаступление на этом направлении, потому что российские власти и военные серьезно подготовились и создали в регионе мощные укрепления.

Граница Крыма тоже хорошо укреплена. Глава республики Сергей Аксенов еще в апреле заявлял, что власти построили оборонительные сооружения и готовы к контрнаступлению ВСУ на полуостров.

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Украинские власти говорят о подготовке контрнаступления уже несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 15 мая, что Киеву «нужно еще некоторое количество времени, не слишком много». На вопрос о готовности к активизации боевых действий он отвечал: «Еще несколько визитов — и все». В офисе Зеленского объясняли, что для наступления ВСУ не хватает вооружений, в частности, бронетехники и снарядов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не раз говорил, что украинское контрнаступление уже началось. Москва тщательно отслеживает информацию о возможном контрнаступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
фортификация ЛНР Запорожская область Крым ВСУ Россия Украина Военная операция на Украине
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