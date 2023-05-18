Балицкий заявил, что Киев упустил шанс на контрнаступление в Запорожье

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».

«С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью, когда у нас была неготовность с точки зрения мобилизации, кода у нас не хватало людей для обороны Запорожской области», — считает он.

Готовность украинской армии к наступлению Балицкий оценил как «достаточно низкую». В свою очередь, местные власти и российские военные серьезно готовились к активизации боевых действий и создали в регионе мощные укрепления, добавил он.

В последнее время запорожские власти, в основном в лице члена главного совета администрации Владимира Рогова, сообщали о готовящемся наступлении ВСУ в регионе. В начале мая Балицкий объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов Запорожской области из-за усилившихся обстрелов с украинской стороны.