Что МАГАТЭ предлагает вместо зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

МАГАТЭ отказалось от идеи создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС. Вместо нее агентство предлагает сконцентрироваться на том, каких действий вокруг станции следует избегать. Москва заверяет, что готова над этим работать

Фото: Fredrik Dahl / IAEA / Reuters

О чем говорил глава МАГАТЭ в России

«Сегодня в Калининграде встретился с высокопоставленными представителями из нескольких российских ведомств. Я продолжаю свои усилия, направленные на защиту Запорожской АЭС. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достичь эту жизненно важную цель, которая отвечает всеобщим интересам», — написал 5 апреля в своем Twitter генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Предыдущие консультации с российской стороной у главы Международного агентства по атомной энергии прошли в феврале в Москве.

С российской стороны ведущую роль в переговорах играет госкорпорация «Росатом», в чьем ведении находится ЗАЭС. И хотя в переговорах участвуют представители МИДа, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора, с публичными заявлениями по итогам консультаций выступает именно «Росатом». 5 апреля в корпорации заявили, что во время своего визита на ЗАЭС Гросси «смог лично увидеть последствия обстрелов станции», имевших место в ноябре 2022 года. «Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных», — говорится в сообщении «Росатома». Корпорация заверила, что Москва готова и дальше работать над тем, чтобы реализовать инициативу МАГАТЭ по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС.

За неделю до визита в Россию Гросси побывал на Украине, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Вместе они посетили Днепровскую гидроэлектростанцию в Запорожье, от которой сейчас питается оборудование ЗАЭС. (Надежное внешнее энергоснабжение в условиях боевых действий необходимо для того, чтобы реакторы на ЗАЭС оставались охлажденными. ДнепроГЭС, которая генерирует электроэнергию, находится на украинской территории, в 70 км от ЗАЭС.)Тогда же глава агентства прибыл на саму атомную станцию, где с сентября 2022 года на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ. Этот визит, по словам Гросси, подтвердил, насколько серьезна ситуация с безопасностью на крупнейшем в Европе ядерном объекте.

Украинская сторона прямо говорит, что решить проблему ЗАЭС пока не удалось. По мнению Зеленского, Киев и его союзники должны разработать новый формат. «Тот формат, в котором мы живем, при всем уважении и благодарности к тому, что господин Гросси делает, чтобы разрешить эту ситуацию, пока Запорожской станции не помогает, ни одна международная институция пока этот вопрос не может решить. Поэтому мы должны находить другие механизмы», — сказал укаринский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой 21 марта (цитата по «Укринформ»).

Более резко на этот счет высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В интервью «24 каналу» он дал понять, что главная цель Киева — вернуть станцию в юрисдикцию Украины, а сделать это при посредничестве МАГАТЭ не удалось. «Это подчеркивает качество этих международных институций и влияние на эти институции России. Они существенны», — сказал Подоляк.

Запорожская АЭС работает с 1984 года, в ее структуре шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый, считается крупнейшей станцией в Европе. До начала боевых действий ЗАЭС была способна генерировать около 40 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно, или пятую часть общегодового производства электроэнергии на Украине. С украинской энергосистемой ЗАЭС связана четырьмя линиями электропередачи, по которым энергия поступала в Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Сейчас три из этих ЛЭП разрушены, а станция генерирует столько энергии, сколько необходимо, чтобы поддерживать безаварийное функционирование реакторов. Реакторы ЗАЭС оснащены мощной защитной оболочкой, но дополнительные риски несет возможное попадание снарядов в сухое хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится рядом со станцией.

Что Гросси предлагает вместо зоны безопасности

На протяжении последнего года Гросси методом челночной дипломатии пытался создать вокруг ЗАЭС так называемую зону безопасности, чтобы исключить возможность ведения боевых действий на станции и прилегающей территории. Сделать это не удалось. Сама концепция зоны безопасности (еще звучала формулировка «демилитаризованная зона») вызывала у Москвы неприятие — ее представители говорили, что станцию защищают российские военные, и опасались, что, как только они покинут ЗАЭС при создании защитной зоны, ее сразу же захватит Киев.

Выступая 22 марта на семинаре в американском Совете по международным отношениям, Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны более не рассматривается. «Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной», — сказал он.

Теперь глава МАГАТЭ предлагает сторонам альтернативный вариант — по его словам, важно сконцентрироваться не на территориальных аспектах защиты, а на том, чего следует избегать.

РБК обратился в пресс-службу МАГАТЭ с вопросами, каких конкретных действий предлагает избегать гендиректор, но в организации оперативного комментария не предоставили.

«Работа в процессе. Очень, очень важно, чтобы мы согласились с фундаментальным принципом, что атомная станция не должна подвергаться нападению ни при каких обстоятельствах, а также не должна использоваться как площадка, откуда совершаются атаки», — говорил Гросси 30 марта. Глава МАГАТЭ обратил внимание на то, что ведутся открытые разговоры о наступлении и контрнаступлении; это значит, что военная активность во всем регионе возрастает, и следующая фаза боевых действий может оказаться для ЗАЭС даже более опасной.

29 марта, в день визита Гросси на станцию, гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа пояснил, что вся суть новой концепции МАГАТЭ сводится к тому, «что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами». «Изменение видения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС заключается только в одном — господин Гросси и МАГАТЭ наконец поняли, что история с демилитаризацией нереализуемая, и они отказались в дальнейшем обсуждать эту тему — она закрыта, она ушла из повестки дня», — заявил Карчаа агентству ТАСС. Он подчеркнул: Москва «готова подписать любые договоренности», но чтобы они касались исключительно безопасности ЗАЭС — «по атомной станции нельзя стрелять и ее нельзя использовать для нанесения ударов по позициям противника».

Как обстоят дела на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар. С начала марта она находится под фактическим контролем российских военных. 5 октября, после того как Россия включила в свой состав территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, Владимир Путин подписал указ о том, что ЗАЭС переходит под российскую юрисдикцию. Вместо украинского «Энергоатома» оператором стала дочерняя структура концерна «Росэнергоатом» (единый оператор АЭС в России, входит в состав «Росатома»).

С момента входа российских войск на станции продолжали работать ее украинские сотрудники. Как сообщил в декабре директор ЗАЭС Юрий Черничук (ранее занимал должность главного инженера станции, в марте украинская прокуратура обвинила его в пособничестве государству-агрессору), к концу 2022 года станцию покинули около 50% персонала, или 11,5 тыс. человек.

В пресс-службе ЗАЭС РБК сообщили, что сейчас все энергетические блоки находятся в нерабочем состоянии. «В настоящее время блок № 1 ЗАЭС находится в среднем ремонте, реакторная установка — в состоянии «холодный останов», блок № 3 находится в среднем ремонте, реакторная установка в состоянии «останов для ремонта», блоки № 2 и № 4 находятся в резерве, реакторные установки в состоянии «холодный останов». Блок № 5 и № 6 находятся в резерве, реакторные установки в состоянии «горячий останов», — сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС, отметив, что радиационная обстановка на станции и в санитарно-защитной зоне не превышает нормы.

Средний ремонт — восстановление исправности и частичное восстановление ресурса изделий с заменой или восстановлением их составных частей. «Холодный останов» — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения. «Горячий останов» — режим, при котором горячая вода, образующаяся во время работы станции, идет на обогрев домов. Вода нагревается от реактора, который при этом не работает. Воду гонят насосы, которые действуют за счет внешней электроэнергии.

После начала крупномасштабных боевых действий на Украине и вплоть до декабря станция регулярно подвергалась обстрелам. Российские представители, выступая на международных площадках, неоднократно требовали от ООН и МАГАТЭ, чтобы они в своих заявлениях возложили ответственность за обстрелы на Киев. В ООН на это отвечали, что возможности определить ответственных у нее нет; в МАГАТЭ заявляли, что мандат организации — сугубо технический и политических оценок она давать не может.

В пресс-службе ЗАЭС политические вопросы тоже не комментируют. Но, говоря о перспективе запуска блоков, там отметили, что это зависит «от развития ситуации боевых действий». «Сейчас запуск блоков представляется невозможным из-за напряженной обстановки. Мы оцениваем ситуацию в режиме реального времени и принимаем решения в первую очередь с точки зрения обеспечения ядерной безопасности, — заявили в пресс-службе станции. — В случае нормализации обстановки и обеспечения безопасности запустить блоки мы сможем в короткие сроки. Оборудование станции поддерживается в высокой степени готовности».