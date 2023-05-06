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На Запорожской АЭС остановили все блоки

Директор Запорожской АЭС Черничук: на станции остановили все блоки
На Запорожской АЭС остановили все блоки, заявил директор станции Черничук. До этого в «Росэнергоатоме» говорили об угрозе затопления АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища. Объявлено «временное перемещение» жителей
Вид на Запорожскую атомную электростанцию
Вид на Запорожскую атомную электростанцию (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Все блоки Запорожской атомной электростанции остановлены, коллектив станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, заявил директор АЭС Юрий Черничук. Его заявление приводится в телеграм-канале ЗАЭС.

4 мая советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил об угрозе затопления Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища. После этого врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов региона, в том числе Энергодара.

«Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — говорится в заявлении Черничука.

Он также заявил, что необходимости в эвакуации сотрудников станции и жителей Энергодара, где находится АЭС, нет.

Вечером 4 мая член совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, прорыв дамбы в Каменке-Днепровской может грозить затоплением нескольким десяткам сел и поселков городского типа, где проживают десятки тысяч человек.

5 мая Карчаа сказал, что угроза затопления Запорожской АЭС «значительно снизилась», поскольку специалисты открыли один из шандорных затворов для спуска воды. Кроме того, начался ремонт Каховского магистрального канала.

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Каховское водохранилище расположено в нижнем течении реки Днепра на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, введено в эксплуатацию в 1956 году. Полный объем водохранилища — 18,18 км³, полезный — 6,78 км³, средняя глубина — 8,4 м.

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Ниже по течению Днепра расположена дамба у города Каменка-Днепровская, а также Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

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