На Запорожской АЭС остановили все блоки
Все блоки Запорожской атомной электростанции остановлены, коллектив станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, заявил директор АЭС Юрий Черничук. Его заявление приводится в телеграм-канале ЗАЭС.
4 мая советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил об угрозе затопления Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища. После этого врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов региона, в том числе Энергодара.
«Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — говорится в заявлении Черничука.
Он также заявил, что необходимости в эвакуации сотрудников станции и жителей Энергодара, где находится АЭС, нет.
Вечером 4 мая член совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, прорыв дамбы в Каменке-Днепровской может грозить затоплением нескольким десяткам сел и поселков городского типа, где проживают десятки тысяч человек.
5 мая Карчаа сказал, что угроза затопления Запорожской АЭС «значительно снизилась», поскольку специалисты открыли один из шандорных затворов для спуска воды. Кроме того, начался ремонт Каховского магистрального канала.
Каховское водохранилище расположено в нижнем течении реки Днепра на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, введено в эксплуатацию в 1956 году. Полный объем водохранилища — 18,18 км³, полезный — 6,78 км³, средняя глубина — 8,4 м.
Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Ниже по течению Днепра расположена дамба у города Каменка-Днепровская, а также Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.