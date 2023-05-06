На Запорожской АЭС остановили все блоки, заявил директор станции Черничук. До этого в «Росэнергоатоме» говорили об угрозе затопления АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища. Объявлено «временное перемещение» жителей

Вид на Запорожскую атомную электростанцию (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Все блоки Запорожской атомной электростанции остановлены, коллектив станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, заявил директор АЭС Юрий Черничук. Его заявление приводится в телеграм-канале ЗАЭС.

4 мая советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил об угрозе затопления Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища. После этого врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов региона, в том числе Энергодара.

«Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — говорится в заявлении Черничука.

Он также заявил, что необходимости в эвакуации сотрудников станции и жителей Энергодара, где находится АЭС, нет.

Вечером 4 мая член совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, прорыв дамбы в Каменке-Днепровской может грозить затоплением нескольким десяткам сел и поселков городского типа, где проживают десятки тысяч человек.

5 мая Карчаа сказал, что угроза затопления Запорожской АЭС «значительно снизилась», поскольку специалисты открыли один из шандорных затворов для спуска воды. Кроме того, начался ремонт Каховского магистрального канала.