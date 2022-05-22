МИД увидел риск превращения Арктики в «театр военных действий» из-за НАТО
Стремление Финляндии и Швеции войти в НАТО является проявлением тенденции к росту военной деятельности в Арктике и «высоких широтах», заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям российского МИДа, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — рассказал дипломат.
Корчунов также указал на «интернационализацию военной деятельности». По его мнению, прежняя политика Хельсинки и Стокгольма в вопросе неприсоединения к военным альянсам формировала прочное основание для стабильности и мира в этом регионе, но возможное присоединение к НАТО вряд ли будет иметь тот же эффект.
Согласно стратегии развития Арктики до 2035 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2020 году, размещенные в Арктической зоне российские войска должны быть оснащены современными образцами вооружения и техники. В документе также говорится о необходимости улучшать инфраструктуру. В декабре того же года президент анонсировал, что Россия будет в ближайшие десятилетия «прирастать» Арктикой и территориями Севера, он указал, что это «очевидные» события.
В МИДе в середине апреля увидели риск «непреднамеренных инцидентов» в Арктике. Корчунов указал на прошедшие в марте—апреле военные учения в Норвегии Cold Response 2022. В них приняли участие 30 тыс. человек из 27 государств, в том числе — из Финляндии и Швеции, которые имеют статус партнера альянса.
Финляндия и Швеция заявили о стремлении войти в состав НАТО после начала российской военной операции на Украине. В конце февраля впервые большинство опрошенных финнов (53%) поддержали инициативу присоединения страны к альянсу, сообщал Yle, тогда как в 2017 году одобряли такую идею 22% респондентов, а в январе 2022 года — только 30%. «Россия — не тот сосед, каким мы ее считали», — сказала глава финского правительства Санна Марин в начале апреля.
Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО в середине мая, однако власти Турции предупредили, что заблокируют их присоединение, так как Хельсинки и Стокгольм вводили санкции против страны и отказывались выдавать Анкаре членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Ее в Турции считают террористической. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции и Финляндии следует продемонстрировать готовность к сотрудничеству в вопросе РПК.
Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё назвал решение властей страны «ошибкой» и заверил, что Москва не представляла угрозы для Хельсинки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал перспективу вступления Финляндии в НАТО безусловной угрозой для России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что России придется нарастить группировку вооруженных сил в Финском заливе и отметил, что «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен».