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Эрдоган назвал НАТО условие для вступления в альянс Швеции и Финляндии

Глава НАТО Столтенберг согласился, что необходимо учитывать интересы Турции, и указал на необходимость продолжать переговоры для поиска решения по вопросу членства Финляндии и Швеции в альянсе
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Глава НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс. Об этом глава организации написал в Twitter.

В ходе разговора он указал на важность принципа «открытых дверей» в НАТО. Турецкий лидер также сообщил, что поддерживает эту политику.

«Мы согласны с тем, что необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников и продолжать переговоры для поиска решения», — подчеркнул Столтенберг.

Тем не менее Эрдоган подчеркнул, что Анкара не поддержит вступление двух скандинавских стран в альянс до тех пор, пока не продемонстрируют готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, передает Reuters.

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Спикер финского парламента Матти Ванханен заявил в интервью YLE, что Финляндия «несомненно» вступит в НАТО. При этом он подчеркнул, что Хельсинки не может согласиться поменять свои правовые нормы из-за Анкары.

«Турция должна понять, что нет никаких шансов договориться в политическом ключе. Невинных людей не выдают другой стране, особенно если существует риск того, что их посадят в тюрьму или необоснованно осудят», — сказал Ванханен.

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Ранее 21 мая Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил о недопустимости поддержки представителей Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Он призвал Швецию прекратить финансовую и военную поддержку группировок.

В середине мая Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в НАТО. Однако президент Турции заявил, что Анкара не поддержит эти заявки, поскольку Хельсинки и Стокгольм отказывались выдавать террористов и вводили антитурецкие санкции.

По данным турецкого издания Sabah, Турция предложила Швеции и Финляндии манифест, принятие которого стало условием для одобрения заявки на вступление в НАТО. Анкара призвала избегать контактов с лидерами РПК, отказаться принимать членов РПК в парламенты обеих стран, ускорить процедуру их экстрадиции в Турцию.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 19 мая выразил уверенность, что сомнения Турции будут урегулированы и страны НАТО единогласно примут решение о членстве стран в альянсе.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
НАТО Йенс Столтенберг Турция Реджеп Тайип Эрдоган Финляндия Швеция
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