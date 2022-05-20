Блинкен заявил, что Россия в 1990-е сама отказалась от членства в НАТО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
СК Белоруссии обвинил сотрудников Nexta в террористической деятельности Общество, 11:17
Отобранный у Казани чемпионат мира по плаванию пройдет в Мельбурне Спорт, 11:15
Кучеров фантастическим пасом принес «Тампе» победу за 4 секунды до сирены Спорт, 11:08
В Норвегии неизвестный с ножом ранил четырех человек Общество, 11:05
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 11:03
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:03
Госдуме предложили отменить возрастную планку для службы по контракту Общество, 11:01
Курс доллара опустился ниже ₽58 в первый раз за четыре года Инвестиции, 11:01
Фетисов назвал «преступлением» безальтернативность выборов в ФХР Спорт, 10:59
Курс евро упал ниже ₽61 впервые с апреля 2017 года Инвестиции, 10:59
СК сообщил о задержании двух участников банды Басаева и Хаттаба Общество, 10:49
Утверждена концепция развития туристской территории «Кондуки» Пресс-релиз, 10:44
Какие блюда скоро будет трудно найти в ресторанах Pro, 10:42
Почему генетические паспорта для собак помогут экологичному выгулу Партнерский проект, 10:42
Политика ,  
0 

Блинкен заявил, что Россия в 1990-е сама отказалась от членства в НАТО

По словам Блинкена, идея вступления России в НАТО действительно обсуждалась в 1990-е годы. В Кремле заявили, что двери альянса для страны в то время были закрыты
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Россия в 1990-е годы сама отказалась от идеи вступления в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.

Обсуждая с Блинкеном политическую ситуацию в мире, в том числе события на Украине и опасения России из-за возможного расширения НАТО на восток, ведущий предложил «сумасшедшую идею» — «пригласить Россию вступить в альянс». По его словам, тогда российским властям не о чем больше будет беспокоиться.

Госсекретарь на это ответил, что в прошлом вопрос уже обсуждался, однако Россия отказалась от этой идеи.

«Знаете что? Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО. — РБК) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — сказал он.

Буш-младший словами «времена меняются» оценил обещание не расширять НАТО
Политика
Джордж Буш-младший

О том, что США предлагали России вступить в НАТО, в начале апреля также заявил бывший президент США Билл Клинтон. По его словам, в 1990-е связи между Североатлантическим альянсом и Москвой развивались: она участвовала в программе «Партнерство во имя мира», был заключен основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. «Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — сказал Клинтон.

В Кремле, комментируя его слова, заявили, что двери НАТО в 1990-е для России, напротив, были закрыты. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США неоднократно говорили о невозможности вхождения страны в альянс.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Фото: Paz Arando/Unsplash На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции

В свою очередь президент Владимир Путин не отрицал, что обсуждал с Клинтоном инициативу вступления России в НАТО, но уточнял, что она исходила от российской стороны. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО», — говорил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году. По словам президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против», после чего «вся делегация американская занервничала». На вопрос Стоуна, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
НАТО Энтони Блинкен США
Материалы по теме
В Финляндии отвергли вероятность размещения баз НАТО и ядерного оружия
Политика
Матвиенко заверила в безопасности России, несмотря на расширение НАТО
Политика
МИД Франции заявил, что НАТО и ЕС не хотят воевать с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter