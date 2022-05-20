Блинкен заявил, что Россия в 1990-е сама отказалась от членства в НАТО

По словам Блинкена, идея вступления России в НАТО действительно обсуждалась в 1990-е годы. В Кремле заявили, что двери альянса для страны в то время были закрыты

Энтони Блинкен (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Россия в 1990-е годы сама отказалась от идеи вступления в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.

Обсуждая с Блинкеном политическую ситуацию в мире, в том числе события на Украине и опасения России из-за возможного расширения НАТО на восток, ведущий предложил «сумасшедшую идею» — «пригласить Россию вступить в альянс». По его словам, тогда российским властям не о чем больше будет беспокоиться.

Госсекретарь на это ответил, что в прошлом вопрос уже обсуждался, однако Россия отказалась от этой идеи.

«Знаете что? Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО. — РБК) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — сказал он.

О том, что США предлагали России вступить в НАТО, в начале апреля также заявил бывший президент США Билл Клинтон. По его словам, в 1990-е связи между Североатлантическим альянсом и Москвой развивались: она участвовала в программе «Партнерство во имя мира», был заключен основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. «Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — сказал Клинтон.

В Кремле, комментируя его слова, заявили, что двери НАТО в 1990-е для России, напротив, были закрыты. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США неоднократно говорили о невозможности вхождения страны в альянс.

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В свою очередь президент Владимир Путин не отрицал, что обсуждал с Клинтоном инициативу вступления России в НАТО, но уточнял, что она исходила от российской стороны. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО», — говорил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году. По словам президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против», после чего «вся делегация американская занервничала». На вопрос Стоуна, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.