Губернатор после опроса ВЦИОМ предложил перенести храм в Екатеринбурге

Результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга высказались против возведения храма в сквере, показывают, что при подборе площадки для строительства были допущены ошибки, признал губернатор региона

Евгений Куйвашев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после того, как ВЦИОМ опубликовал результаты опроса местных жителей о строительстве храма в сквере у Театра драмы, призвал выбрать более подходящее место для реализации такого проекта. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Исследование социологов, признал глава региона, свидетельствует о том, что «при подборе площадки были допущены ошибки»: «не было в полной мере учтено мнение горожан».

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