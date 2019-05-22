Политика , 18:02
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Губернатор после опроса ВЦИОМ предложил перенести храм в Екатеринбурге
Результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга высказались против возведения храма в сквере, показывают, что при подборе площадки для строительства были допущены ошибки, признал губернатор региона
Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после того, как ВЦИОМ опубликовал результаты опроса местных жителей о строительстве храма в сквере у Театра драмы, призвал выбрать более подходящее место для реализации такого проекта. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Исследование социологов, признал глава региона, свидетельствует о том, что «при подборе площадки были допущены ошибки»: «не было в полной мере учтено мнение горожан».
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