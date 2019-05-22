Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме

По мнению Александра Высокинского, нужно опираться на опрос, который готовятся провести городские власти, а не «раздергивать» жителей другими исследованиями

Александр Высокинский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере. Градоначальник пояснил РБК, что решающим в этом вопросе будет исследование, подготовка которого сейчас только ведется.

«Мы готовим с депутатами процедуру, готовим опрос, смотрим на репрезентативность выборки, готовим методологию. Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников [храма] может принести свое исследование, по которому [мнение] будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?» — сказал Высокинский.

Как выяснил ВЦИОМ, за строительство храма в сквере в Екатеринбурге выступают только 7% жителей города. 74% опрошенных считают это место неудачным. При это 18% считают, что самым лучшим вариантом будет отказ от возведения храма.

В свою очередь, директор Фонда святой Екатерины (будущий застройщик храма) Александр Андреев заявил РБК, что будет ждать результатов опроса, проводимого мэрией Екатеринбурга. Он отметил, что администрация ведет масштабную работу, цель которой — прийти к общественному согласию.