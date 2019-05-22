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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
По мнению Александра Высокинского, нужно опираться на опрос, который готовятся провести городские власти, а не «раздергивать» жителей другими исследованиями
Александр Высокинский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере. Градоначальник пояснил РБК, что решающим в этом вопросе будет исследование, подготовка которого сейчас только ведется.

«Мы готовим с депутатами процедуру, готовим опрос, смотрим на репрезентативность выборки, готовим методологию. Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников [храма] может принести свое исследование, по которому [мнение] будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?» — сказал Высокинский.

Как выяснил ВЦИОМ, за строительство храма в сквере в Екатеринбурге выступают только 7% жителей города. 74% опрошенных считают это место неудачным. При это 18% считают, что самым лучшим вариантом будет отказ от возведения храма.

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В свою очередь, директор Фонда святой Екатерины (будущий застройщик храма) Александр Андреев заявил РБК, что будет ждать результатов опроса, проводимого мэрией Екатеринбурга. Он отметил, что администрация ведет масштабную работу, цель которой — прийти к общественному согласию.

«Мы уже не раз говорили, что для нас важно, чтобы главный собор города строился в согласии, — подчеркнул Андреев. — Уверен, что будут разработаны механизмы, которые позволят это сделать».

23 мая Александр Высокинский встретится со сторонниками строительства храма Святой Екатерины, сообщили агентству e1.ru в городской мэрии, не уточнив конкретные темы встречи.

«Придут представители той широкой общественности, которые поддерживают строительство храма и которые сегодня находятся в глубоком недоумении, почему этот вопрос вдруг стал подвергаться сомнению», — так прокомментировали предстоящий разговор в Екатеринбургской епархии, заявив, что «общение с городской властью — это пример конструктивного диалога».

С 13 мая в Екатеринбурге несколько дней проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города. Сейчас на этом месте находится сквер. За несколько дней были задержаны десятки протестующих.

20 мая, после того как ситуацию прокомментировал президент Владимир Путин, администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма. Предложения принимают в течение десяти дней.

Авторы: Егор Губернаторов, Любовь Порываева
Теги: Екатеринбург
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