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Кремль пообещал ответные меры при размещении ядерного оружия в Польше

Песков: военные примут необходимые меры при размещении ядерного оружия в Польше
Военные России примут необходимые меры для безопасности в случае размещения ядерного оружия в Польше, заявил Песков. Ранее польский президент Дуда сказал, что страна готова к размещению ядерного оружия и обсуждает это с США
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российские военные примут необходимые меры для безопасности в случае размещения американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее польский президент Анджей Дуда в интервью Fakt заявил, что размещение ядерного оружия в Польше давно является темой польско-американских переговоров и Варшава готова к этому. Он отметил, что Россия «все больше милитаризует» Калининградскую область, а также передала ядерное оружие Белоруссии.

«Если наши союзники примут решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории, в целях укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником по Североатлантическому альянсу и несем обязательства и в этой сфере, то есть просто проводим общую политику», — сказал Дуда.

Комментируя заявление польского премьер-министра Дональда Туска о том, что страна находится в предвоенном периоде, президент заявил, что если действовать ответственно, то войны не будет, «потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас было невыгодно нападать». «Вот что такое сдерживание», — добавил он.

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Обсуждение размещения ядерного оружия в Польше ведется на протяжении многих лет, в польском Минобороны говорили о планах присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing в 2015 году. Осенью 2022 года на тот момент замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что США не собираются размещать ядерное оружие в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года, в том числе в Польше (вошла в блок в 1999 году).

Вновь активизировалось обсуждение после того, как прошлой весной президент России Владимир Путин объявил о решении разместить ядерное оружие в Белоруссии. Польша заявила о готовности больше участвовать в ядерном сдерживании и желании присоединиться к ядерной программе.

В России к идее Варшавы отнеслись негативно. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, «просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним: такое оружие будет применено». В Кремле еще в 2022 году заявляли, что этот шаг приведет к росту напряженности в регионе.

Сейчас из стран — членов НАТО ядерное оружие есть только у США, Франции и Великобритании.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ядерное оружие Польша Анджей Дуда США Дмитрий Песков Кремль
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