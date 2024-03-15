Макрон назвал ядерное оружие «инструментом безопасности»

Ядерное оружие — не «инструмент дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности», заявил Макрон, добавив, что «ядерный потенциал дает безопасность французам»

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Ядерное оружие не должно быть «инструментом дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности», заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью France 2 и TF1.

Отвечая на вопрос о ядерной угрозе со стороны России, он заявил, что Франция «готова». Макрон подчеркнул, что «ядерный потенциал дает безопасность французам».

«У нас есть установленная доктрина. Атомная энергетика не является инструментом дестабилизации, и, когда речь идет о ядерной энергетике, нам нужно несколько слов. <...> Атомная энергетика — это не инструмент дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности», заявил президент Франции (цитата по Le Monde).

В то же время Макрон отметил, что у страны нет оборонной промышленности, «адаптированной к войне высокой территориальной интенсивности». В связи с этим, говоря о «военной экономике», он заявил, что не исключает «финансирования новых инициатив за счет заимствований».

Франция является одной из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года у нее насчитывалось 290 ядерных боеголовок. В 2017 году Париж выпустил «Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности», где обозначил суть своей ядерной политики: французское «сдерживание исключительно оборонительное»; применение ядерного оружия «было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны», поэтому такие вооружения — это «гарантия безопасности, защиты и независимости нации».

В интервью Дмитрию Киселеву 13 марта президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия готова к ядерной войне, заявил, что «с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы». «Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — ответил Путин, отметив отсутствие необходимости применять тактическое ядерное оружие в конфликте на Украине.

В Кремле пояснили, что президент не угрожал ядерным оружием, а ответил на вопрос журналиста, говоря о причинах, которые «могут сделать неизбежным применение ядерного оружия». В интервью Путин напомнил, что Москва, согласно принятой доктрине, может использовать любое, в том числе стратегическое оружие, «если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости».