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США исключили размещение ядерного оружия вошедших после 1997 странах НАТО

В США исключили размещение ядерного оружия в присоединившихся после 1997 странах НАТО

США не планируют размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года, в том числе в Польше, заявил на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью Gazeta Polska сказал, что вопрос участия Варшавы в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие, остается открытым. «Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта», — заявил он.

«Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — сказал Патель.

Польша присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

Президент Владимир Путин не раз говорил, что НАТО размещает оружие «у порога» России. Он предупреждал об угрозе для России возможного развертывания военной базы НАТО на Украине при вступлении последней в блок.

Среди предложений о гарантиях безопасности России, который МИД в декабре прошлого года передал США, были пункты, предусматривающие неразмещение вооружений в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности. В аналогичном документе для НАТО Москва призвала не размещать тяжелое вооружение в странах-членах альянса в дополнение к уже существующим установкам по состоянию на 1997 год.

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Госдепартамент США ядерное оружие НАТО Польша Анджей Дуда
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