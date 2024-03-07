Премьер Греции пообещал помощь Украине в борьбе с «врагами Европы»
Евросоюз в мрачное для себя время продемонстрировал такую решимость, которая заставила удивиться его врагов, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте. Его цитирует ERT.
«В этот мрачный для Европы час, когда война вернулась на наш континент, мы показали нашу решимость и непоколебимую поддержку Украины, продемонстрировав беспрецедентную — смею сказать, удивившую некоторых из наших врагов — демонстрацию единства», — сказал он.
Евросоюз, по мнению Мицотакиса, никогда раньше не реагировал подобным образом на угрозу. В этом контексте премьер упомянул антироссийские санкции и поддержку Киева.
«У нас должно быть только одно послание Кремлю: вы нас не напугаете, мы продолжим поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько необходимо. И, конечно, мы останемся полностью едины в своем решении », — добавил он.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова Мицотакиса заявила, что Москва «не запугивала и не запугивает» ни Грецию, ни кого-либо другого.
«Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала она в своем телеграм-канале.
В заключение дипломат призвала Мицотакиса «не предавать память греческого Сопротивления».
Движением Сопротивления или Национальным сопротивлением в Греции собирательно называют группировки, которые в 1941-1944-м годах действовали против немецкой оккупации.
Премьер Греции выступил с заявлением на следующий день после визита в Одессу. Накануне, когда Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский осматривали городской порт, там прогремели взрывы. Политики не успели уйти в укрытие. Мицотакис после этого рассказал, что взрывы звучали «очень близко» от места, где они находились, и назвал это «очень впечатляющим опытом».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на следующий день опроверг сообщения о том, что Россия нанесла удар по кортежу Зеленского и Мицотакиса, указав, что «была бы цель поставлена — попали бы».
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»