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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Греции пообещал помощь Украине в борьбе с «врагами Европы»

Премьер Греции Мицотакис счел Россию врагом Европы и пообещал помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа в «мрачный» для себя час показала единство, которое удивило некоторых ее врагов, считает Мицотакис. Представитель МИДа Мария Захарова ответила, что Москва никого не запугивает
Кириакос Мицотакис
Кириакос Мицотакис (Фото: president.gov.ua)

Евросоюз в мрачное для себя время продемонстрировал такую решимость, которая заставила удивиться его врагов, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте. Его цитирует ERT.

«В этот мрачный для Европы час, когда война вернулась на наш континент, мы показали нашу решимость и непоколебимую поддержку Украины, продемонстрировав беспрецедентную — смею сказать, удивившую некоторых из наших врагов — демонстрацию единства», — сказал он.

Евросоюз, по мнению Мицотакиса, никогда раньше не реагировал подобным образом на угрозу. В этом контексте премьер упомянул антироссийские санкции и поддержку Киева.

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«У нас должно быть только одно послание Кремлю: вы нас не напугаете, мы продолжим поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько необходимо. И, конечно, мы останемся полностью едины в своем решении », — добавил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова Мицотакиса заявила, что Москва «не запугивала и не запугивает» ни Грецию, ни кого-либо другого.

«Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала она в своем телеграм-канале.

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В заключение дипломат призвала Мицотакиса «не предавать память греческого Сопротивления».

Движением Сопротивления или Национальным сопротивлением в Греции собирательно называют группировки, которые в 1941-1944-м годах действовали против немецкой оккупации.

Премьер Греции выступил с заявлением на следующий день после визита в Одессу. Накануне, когда Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский осматривали городской порт, там прогремели взрывы. Политики не успели уйти в укрытие. Мицотакис после этого рассказал, что взрывы звучали «очень близко» от места, где они находились, и назвал это «очень впечатляющим опытом».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на следующий день опроверг сообщения о том, что Россия нанесла удар по кортежу Зеленского и Мицотакиса, указав, что «была бы цель поставлена — попали бы».

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Греция Кириакос Мицотакис Европа Украина Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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