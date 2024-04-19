Министры обороны стран НАТО решили выделить Украине больше систем ПВО, заявил Столтенберг. Киев неоднократно призывал выделить ему эти вооружения. Россия критикует поставки оружия Украине, указывая, что это затягивает конфликт.

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Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

К такому решению пришли министры обороны стран НАТО во время заседания Совета НАТО — Украина.

«Союзники договорились активизировать действия и предоставить дополнительную военную поддержку, включая противовоздушную оборону», — заявил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявлял, что стране необходимы 5–7 американских зенитно-ракетных комплексов. По его словам, они «разблокируют небо» и позволят защитить промышленность. Причиной разрушения Трипольской ТЭС в Киевской области было отсутствие ракет для ПВО, говорил в середине апреля украинский президент. «Было ноль ракет. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — говорил Зеленский. Киев предлагал Западу взять системы ЗРК Patriot в аренду, говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Тему защиты Зеленский поднимал и после удара Ирана по Израилю. Тогда последний отчитался, что 99% ракет и беспилотников, запущенных Тегераном, были сбиты. Украинский президент призывал западные страны защитить Украину так же, как США, Великобритания и другие страны, которые помогали сбивать иранские ракеты и беспилотники. В ответ в США заявляли, что американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. «Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. [Американский] президент [Джо Байден] с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Западные страны не могут создать на Украине систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», говорил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он указал, что эта система создавалась десятилетиями, а ресурсов для нее нужно много.

Россия критикует поставки вооружений Киеву, заявляя, что это только усугубит и затянет конфликт. В середине марта Минобороны сообщило, что российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежащих Украине. Российские войска «пощелкают» системы ПВО Patriot, заявлял в конце 2022 года президент России Владимир Путин.