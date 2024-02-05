Греция отказалась передать Украине зенитные комплексы С-300

ЗРК С-300 (Фото: mil.gov.ua)

Греция не станет передавать Украине закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом сообщил представитель греческого правительства Павлос Маринакис, сообщает издание Pronews.

«Такого нет, и я это категорически отрицаю. У Греции даже не было намерения рисковать оборонным щитом страны», — сказал Маринакис.

В интервью телеканалу ERT министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил, что США не раз просили предоставить С-300 Украине, но Греция отказалась это делать, опасаясь ослабления оборонной системы страны.

По словам Панайотопулоса, Греция уже передала Украине 20 БМП и получила вооружение от Германии.

В январе США предложили премьеру Греции передать Киеву оружие в обмен на $200 млн. Греция согласилась на передачу Украине устаревших систем вооружения. Это решение было принято после того, как Госдепартамент США разрешил продать Греции истребители F-35 и необходимое оборудование на $8,6 млрд.

Российские власти осуждают помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.