Греция отказалась передать Украине зенитные комплексы С-300
Греция не станет передавать Украине закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом сообщил представитель греческого правительства Павлос Маринакис, сообщает издание Pronews.
«Такого нет, и я это категорически отрицаю. У Греции даже не было намерения рисковать оборонным щитом страны», — сказал Маринакис.
В интервью телеканалу ERT министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил, что США не раз просили предоставить С-300 Украине, но Греция отказалась это делать, опасаясь ослабления оборонной системы страны.
По словам Панайотопулоса, Греция уже передала Украине 20 БМП и получила вооружение от Германии.
В январе США предложили премьеру Греции передать Киеву оружие в обмен на $200 млн. Греция согласилась на передачу Украине устаревших систем вооружения. Это решение было принято после того, как Госдепартамент США разрешил продать Греции истребители F-35 и необходимое оборудование на $8,6 млрд.
Российские власти осуждают помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.
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