СМИ узнали о первом телефонном разговоре Зеленского и Трампа

СМИ узнали о первом телефонном разговоре Зеленского и Трампа

Дональд Трамп лично позвонил лидеру партии «Слуга народа» и актеру Владимиру Зеленскому. Об этом стало известно после публикации первых официальных данных об исходе выборов президента Украины

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру голосования во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в штабе лидирующего кандидата.

По данным «Украинской правды», телефонный разговор состоялся по инициативе Белого дома. До этого Зеленский уже получил поздравление с победой от посольства США в Киеве. Американская дипмиссия обратилась к Зеленскому через Twitter.

Ранее Владимир Зеленский уже переговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также его до окончания подсчета голосов поздравили с победой канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предварительные результаты президентских выборов на Украине, выразила надежду на «перезагрузку» ситуации в стране.