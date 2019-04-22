Захарова выразила надежду на «перезагрузку» на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне вероятной победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине предположила, что в стране может произойти «перезагрузка». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова подчеркнула, что понимает «все мировое закулисье», но отметила, что Украина все равно может «осуществить перезагрузку». Имеется в виду не переход средств в «другие карманы», а настоящее обновление, основанное на создании общенациональной повестки, пояснила дипломат.

Согласно последним данным ЦИК Украины после подсчета 11,3% протоколов, Зеленский набирает 73,09% голосов и обгоняет действующего президента Петра Порошенко на 48,51%. Зеленского уже начали поздравлять другие страны, включая Великобританию, Францию, США и Армению. Порошенко официально признал свое поражение. Свой главной задачей после вступления в должность президента Зеленский назвал возвращение на Украину всех военнопленных.