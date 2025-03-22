Repubblica узнала о планах привлечь на Украину миротворцев из Азии

Repubblica: на Украину могут привлечь миротворцев из Индии и Саудовской Аравии

«Гарантийный план» на случай заключения перемирия между Москвой и Киевом предполагает две отдельные миротворческие миссии, пишет газета. К одной из них хотят привлечь солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии

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Западные союзники Украины готовят «гарантийный план» на случай, если между Москвой и Киевом будет заключено перемирие, он предполагает две отдельные миротворческие миссии, а также «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным металлам, пишет итальянская газета La Repubblica.

Глава МИД России Сергей Лавров называл «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами» неприемлемым для Москвы. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя план президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев, заявил, что это будет означать войну с альянсом.

Как пишет издание, идея заключается в том, чтобы сформировать первый миротворческий контингент под эгидой ООН, который будет состоять из военнослужащих стран Азии и Южной Америки. В частности, предполагается привлечь солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Эти миротворческие силы будут сосредоточены на российско-украинской границе, поясняет La Repubblica.

Во второй контингент, как планируется, войдут военнослужащие из «коалиции желающих» стран Старого Света и их союзников. «В первом ряду» будут Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Италия, сообщает газета. Эти силы будут контролировать границы между ЕС и Украиной.

При этом реализация плана возможна только после заключения мирного соглашения, подчеркивает издание.

По данным Welt am Sonntag, Китай «прозондировал почву» в Брюсселе, изучая возможность участия китайских военных в миротворческой миссии на Украине. В ЕС считают, что присутствие Пекина в «коалиции желающих» «потенциально может увеличить [вероятность] принятия Россией миротворцев на Украине», отмечает издание.

The Sunday Times писала, что в западные миротворческие силы могут войти более 10 тыс. солдат. По данным Financial Times, речь может идти примерно о 30 тыс. военнослужащих. Великобритания, Франция и Австралия готовы направить войска для обеспечения перемирия на Украине, но предупредили, что любой мир может быть гарантирован только при военной поддержке Соединенных Штатов, сообщала FT. Дания и Швеция также выражали готовность отправить свои силы в той или иной форме.

Киев не видит в миссии ООН альтернативы гарантиям безопасности или присутствию контингента союзников, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Размещение «натовских контингентов» на Украине приведет к появлению дополнительных проблем в отношениях с Россией, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона настаивает на том, что «жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и решением первопричинных проблем, связанных с Украиной». «А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — говорил Песков.