Медведев про отправку на Украину миротворцев НАТО: это означает войну с альянсом

Медведев сравнил отправку на Украину миротворцев НАТО с войной с альянсом

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Отправка на территорию Украины миротворческих групп из стран Североатлантического альянса будет означать войну с НАТО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Это означает войну с НАТО», — написал он на своей странице в X, комментируя план президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера об отправке на Украину миротворцев НАТО.

Медведев также призвал политиков советоваться с американским президентом Дональдом Трампом.

Первый этап плана Стармера и Макрона предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. В рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине размещается миротворческий контингент.

16 марта военный источник газеты The Times рассказал, что европейские страны планируют отправить «около 10 000» человек. В середине февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нужно разместить 100 тыс., ранее речь шла о 200 тыс. человек.

Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным в феврале утверждал, что тот не возразил против размещения европейских миротворцев на Украине. В Кремле это не подтвердили и сослались на заявление главы МИД Сергея Лаврова, который называл такой сценарий неприемлемым.