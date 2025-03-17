Кремль оценил инициативы Запада по размещению войск на Украине

Песков сказал, что появление западных войск на Украине приведет к появлению дополнительных проблем в отношениях с Россией. За отправку миротворцев особенно активно выступают Британия и Франция, Лондон готов направить свои войска

Фото: Ian Waldie / Getty Images

Обсуждение размещения миротворцев на Украине из стран НАТО — это опасная тенденция, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».

«Европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал он.

Лондон и Париж в начале марта представили свой план прекращения огня на Украине. Он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в [ударах по] энергетической инфраструктуре» на месяц, на втором этапе допускается размещение на Украине западных войск.

Киев 11 марта заявил, что готов к 30-дневному прекращению огня. Москва пока не озвучила своего финального решения на этот счет. Путин говорил, что он за эту идею, но указал на нюансы, которые нужно прояснить перед достижением договоренностей.

The Times сообщала со ссылкой на источник, что британский премьер-министр Кир Стармер в ходе переговоров с лидерами стран «коалиции желающих» участвовать в обеспечении мира на Украине рассказал о планах отправить туда группировку численностью более 10 тыс. военных. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости 100 тыс. миротворцев.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко говорил, что обсуждение какого-либо зарубежного сопровождения мирных договоренностей возможно после выработки соглашения сторон. «Если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — сказал дипломат.