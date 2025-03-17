 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль оценил инициативы Запада по размещению войск на Украине

Песков: из размещения сил НАТО на Украине ничего хорошего не получится
Сюжет
Военная операция на Украине
Песков сказал, что появление западных войск на Украине приведет к появлению дополнительных проблем в отношениях с Россией. За отправку миротворцев особенно активно выступают Британия и Франция, Лондон готов направить свои войска
Фото: Ian Waldie / Getty Images
Фото: Ian Waldie / Getty Images

Обсуждение размещения миротворцев на Украине из стран НАТО — это опасная тенденция, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».

«Европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал он.

Экс-помощник президента США предложил контроль перемирия без миротворцев
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Лондон и Париж в начале марта представили свой план прекращения огня на Украине. Он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в [ударах по] энергетической инфраструктуре» на месяц, на втором этапе допускается размещение на Украине западных войск.

Киев 11 марта заявил, что готов к 30-дневному прекращению огня. Москва пока не озвучила своего финального решения на этот счет. Путин говорил, что он за эту идею, но указал на нюансы, которые нужно прояснить перед достижением договоренностей.

The Times сообщала со ссылкой на источник, что британский премьер-министр Кир Стармер в ходе переговоров с лидерами стран «коалиции желающих» участвовать в обеспечении мира на Украине рассказал о планах отправить туда группировку численностью более 10 тыс. военных. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости 100 тыс. миротворцев.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко говорил, что обсуждение какого-либо зарубежного сопровождения мирных договоренностей возможно после выработки соглашения сторон. «Если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — сказал дипломат.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
миротворцы Дмитрий Песков Украина мирное урегулирование
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
Политика
Медведев сравнил отправку на Украину миротворцев НАТО с войной с альянсом
Политика
Bloomberg узнал об идее Турции отправить миротворцев на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
При атаке БПЛА на пожарную часть в Горловке пострадали два сотрудникаПолитика, 20:02
Кремль оценил инициативы Запада по размещению войск на УкраинеПолитика, 19:58
Более 30 тыс. украинцев потеряли статус беженцев в ШвейцарииПолитика, 19:55
Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2026Спорт, 19:54
В Москве супруги выпали из окна 11-го этажа, мужчина погибОбщество, 19:51
Володин сообщил, что в эксперименте с ОГЭ поучаствуют только три регионаОбщество, 19:46
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 19:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Литва обвинила Россию в поджоге IKEA из-за желто-синих фирменных цветовПолитика, 19:29
PepsiCo объявила о покупке бренда газировки Poppi за почти $2 млрдЭкономика, 19:27
Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7Политика, 19:20
Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудят урегулирование на УкраинеПолитика, 19:17
Глава «Росатома» рассказал об ударах ВСУ вблизи ЗАЭС в ЭнергодареПолитика, 19:11
«Вашингтон» в ожидании рекорда вернул на арену трон Овечкина из шайбСпорт, 19:09
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:04