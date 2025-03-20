Стармер заявил о прояснении сроков отправки миротворцев на Украину

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Сроки размещения миротворцев на Украине становятся все более понятными, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Сроки становятся более понятными, очевидно, благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — сказал Стармер.

Он отметил, что планированию миротворческих операций на Украине посвящена встреча военных из Европы, которая проходит в Лондоне 20 марта.

По его словам, план коалиции желающих урегулирования украинского конфликта стран, возглавляемой Великобританией и Францией, переходит в «оперативную фазу».

Премьер Британии и французский президент Эмманюэль Макрон в начале марта представили свой план урегулирования конфликта на Украине, который на первом этапе предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. Согласно этому плану, в рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине размещается миротворческий контингент.

The Times со ссылкой на военный источник пишет, что европейские страны планируют направить на Украину миротворческий контингент в составе «около 10 000» человек. По информации газеты, Великобритания готова разместить миротворческий контингент на территории страны на бессрочный период.

Российские власти категорически против размещения миротворцев из стран НАТО в соседнем государстве. В российском МИДе отметили, что целью этой инициативы является разогрев конфликта, она требует «согласия обеих сторон» и необходимости «говорить о первопричинах».