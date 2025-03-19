The i Paper узнала о подготовке спецназа Британии для отправки на Украину

Британские силы специального назначения приведены в состояние готовности для переброски на Украину в рамках миротворческой миссии, пишет издание. Такой приказ был получен вскоре после поездки министра обороны Хили в США

Фото: army.mod.uk

Британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии, пишет издание The i Paper со ссылкой на два военных источника.

По данным издания, британские силы специального назначения приведены в состояние готовности для переброски на Украину. На прошлой неделе в Постоянный объединенный штаб (PJHQ), откуда планируются все операции за рубежом, была направлена директива о начале процесса развертывания сил. Было приказано привести личный состав спецназа, включая резервистов, в состояние готовности для отправки на Украину. Приказ поступил вскоре после поездки министра обороны Джона Хили в Вашингтон, сообщили источники.

16 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в «оперативную фазу». По его словам, союзники готовы «помочь обеспечить мир на суше, на море и в небе».

The Sunday Times писала, что премьер на онлайн-конференции «коалиции желающих» изложил планы по созданию западных миротворческих сил для Украины численностью более 10 тыс. По словам высокопоставленных источников в правительстве, Стармер заручился поддержкой «значительно большего числа» стран, чем те три, которые изначально предложили предоставить наземные войска. Основная часть сил, скорее всего, будет предоставлена Великобританией и Францией, сказали они.

Более 30 стран готовы войти в коалицию по поддержке Украины, заявили на Даунинг-стрит. По данным Financial Times, Британия, Франция и Австралия выразили готовность отправить войска для обеспечения перемирия на Украине, но предупредили, что любой мир может быть гарантирован только в случае военной поддержки США. Дания и Швеция также заявили, что готовы предоставить свои силы в той или иной форме. По словам британских чиновников, многонациональные силы могут включать до 30 тыс. военнослужащих.

Размещение западных войск на Украине приведет к появлению дополнительных проблем в отношениях с Россией, заявили в Кремле. «Европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.