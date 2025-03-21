Киев исключил замену гарантий безопасности на миротворцев ООН
Киев не рассматривает миссию ООН как альтернативу гарантиям безопасности или присутствию военного контингента союзников на Украине. Об этом заявил журналистам президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, передает «Страна».
«При всем уважении ООН нас не защитит. <...> Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности. <...> Это не может быть альтернативой гарантиям безопасности, потому что у ООН не будет никакого мандата защищать Украину», — сказал он.
Британская газета The Telegraph ранее сообщила, что вариант с появлением на Украине миссии под руководством ООН для обеспечения мирного соглашения рассматривает президент Франции Эмманюэль Макрон.
Президент Франции поднял эту тему на саммите Евросоюза в Брюсселе, отмечает издание. На мероприятии присутствовал генсек ООН Антониу Гутерриш.
Привлечение сил ООН для проведения миротворческих операций возможно только с согласия Совета Безопасности всемирной организации. Россия и США как постоянные члены обладают в нем правом вето. Москва выступает против размещения военных из стран НАТО на Украине. Президент США Дональд Трамп говорил, что Киев не получит от Вашингтона значительных гарантий безопасности — их должны предоставить европейские страны. При этом идею Парижа и Лондона направить на Украину миротворцев он поддержал.
Отправку европейского миротворческого контингента на Украину Великобритания и Франция обсуждают уже несколько месяцев. Британский премьер Кир Стармер, в частности, ведет дискуссии с государствами из «коалиции желающих».
Однако, как писала Financial Times, теперь он сосредоточен на обеспечении безопасности в воздухе и море, а не на отправке сухопутных войск, как раньше. По данным The Wall Street Journal, размер европейского контингента может составить 30 тыс. человек, The Times писала примерно о 10 тыс. Это значительно меньше 100 тыс. которые запрашивает Киев.
Москва выражала готовность обсуждать гарантии безопасности Украине.
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