Спецпосланник заявил о рассказе Путина о том, как он молился за Трампа

Владимир Путин (Фото: SvenSimon / The picture alliance / ТАСС)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф поделился деталями о своей встрече с президентом Владимиром Путиным 13 марта. Уиткофф рассказал о ней в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам спецпосланника, Путин через него передал Трампу портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Кроме того, Путин рассказал ему историю о том, как переживал за Трампа после того, как на республиканца совершили покушение. В него пытались стрелять в середине июля прошлого года.

«Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — рассказал Уиткофф.

Трамп не раз говорил, что у него хорошие отношения с Путиным.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Его пытался застрелить 20-летний Томас Мэттью Крукс. Стрелка ликвидировали на месте, при нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

На тот момент кандидат в президенты почти не пострадал — пуля задела его ухо. Однако погиб один зритель-участник митинга, еще двое получили ранения.

После этого сообщалось о нескольких предотвращенных попытках покушений на Трампа — например, задержании мужчины с оружием у гольф-клуба, где должен был играть политик.

В ноябре прошлого года Путин говорил, что его впечатлило поведение Трампа в момент покушения. По мнению главы государства, американский президент проявил себя «правильным образом, мужественно».

Уиткофф и Путин 13 марта встречались для обсуждения темы Украины. Она за два дня до этого выразила готовность согласиться на 30-дневное перемирие. Россия на данный момент придерживается прекращения огня по энергетическим объектам. Спецпосланник Трампа отметил, что «конечная цель — 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы обсудим постоянное перемирие».