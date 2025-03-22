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Покушения на Трампа ,  
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Спецпосланник заявил о рассказе Путина о том, как он молился за Трампа

Стив Уиткофф: Путин подарил Трампу портрет кисти ведущего российского художника
Сюжет
Покушения на Трампа
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: SvenSimon / The picture alliance / ТАСС)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф поделился деталями о своей встрече с президентом Владимиром Путиным 13 марта. Уиткофф рассказал о ней в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам спецпосланника, Путин через него передал Трампу портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Кроме того, Путин рассказал ему историю о том, как переживал за Трампа после того, как на республиканца совершили покушение. В него пытались стрелять в середине июля прошлого года.

«Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — рассказал Уиткофф.

Трамп не раз говорил, что у него хорошие отношения с Путиным.

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Политика
Стив Уиткофф

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Его пытался застрелить 20-летний Томас Мэттью Крукс. Стрелка ликвидировали на месте, при нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

На тот момент кандидат в президенты почти не пострадал — пуля задела его ухо. Однако погиб один зритель-участник митинга, еще двое получили ранения.

После этого сообщалось о нескольких предотвращенных попытках покушений на Трампа — например, задержании мужчины с оружием у гольф-клуба, где должен был играть политик.

В ноябре прошлого года Путин говорил, что его впечатлило поведение Трампа в момент покушения. По мнению главы государства, американский президент проявил себя «правильным образом, мужественно».

Уиткофф и Путин 13 марта встречались для обсуждения темы Украины. Она за два дня до этого выразила готовность согласиться на 30-дневное перемирие. Россия на данный момент придерживается прекращения огня по энергетическим объектам. Спецпосланник Трампа отметил, что «конечная цель — 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы обсудим постоянное перемирие».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Дональд Трамп Стив Уиткофф покушение
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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