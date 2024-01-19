Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и напомнил о ядерной войне

Трамп заявил, что стоит ладить с лидерами стран, у которых есть ядерное оружие. Он напомнил о своих хороших отношениях с Путиным и отметил, что если бы Хилари Клинтон стала президентом в 2016-м, то ядерная война уже началась бы

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и подчеркнул, что ладить с руководителями стран, которые имеют мощное ядерное оружие, — это хорошо. Об этом 45-й президент США заявил в эфире Fox News.

«Знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин, <...> у меня были переговоры с председателем Си, у меня с ними прекрасные отношения. Если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном. С ним я тоже ладил», — сказал Трамп.

По его словам, если бы он оставался президентом США, то Путин «никогда бы не напал на Украину». «Они все боялись Трампа, но уважали его. Это правда», — добавил экс-президент.

Вместе с этим Трамп похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее предлагал «позвать Трампа назад». Он охарактеризовал его как «жесткого и умного» лидера.

И Трамп, и нынешний президент США Джо Байден планируют участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. 16 января Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это было первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии. В результате подсчета более 95% голосов Трамп получил 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис — 23,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 20,8%. Еще 8,3% набрал Вивек Рамасвами, который затем объявил, что выбывает из гонки, и выразил поддержку Трампу.

Ранее экс-президент уже неоднократно рассказывал о своих хороших отношениях с Путиным и говорил, что сможет достаточно быстро разрешить конфликт на Украине при возвращении в Белый дом. В сложившейся на Украине ситуации он обвинял Байдена, который вывел войска из Афганистана, чем «показал свою слабость».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления Трампа о возможности быстро завершить конфликт, назвал их нереалистичными и предложил «сначала думать, а уже потом говорить». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что США действительно способны завершить конфликт «не за день, не за два», но достаточно быстро. Для этого, по его словам, «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона», но Соединенные Штаты вместо этого поставляют Украине оружие.