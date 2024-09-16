ФБР расценило инцидент у гольф-клуба Трампа как попытку покушения на него

Агенты Секретной службы заметили у гольф-клуба, где Трамп играл в гольф, целившегося из оружия мужчину и открыли огонь. Тот бросил оружие и скрылся на автомобиле, его задержали, сообщает AP

ФБР начало расследование предполагаемой попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает CNN.

По информации AP, агенты Секретной службы заметили у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где Трамп играл в гольф, целившегося из похожего на автомат Калашникова оружия мужчину и открыли огонь. Тот бросил оружие и скрылся на автомобиле, его задержали в соседнем округе.

Экс-президент в электронном письме для спонсоров подтвердил, что неподалеку от него произошла стрельба. «Я цел и невредим», — заявил Трамп, подчеркнув, что «ничто его не остановит» и что он «никогда не сдастся».

Издание The New York Post писало, что агенты Секретной службы открыли стрельбу по подозрительному человеку, у которого был АК-47.

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности». Расследование начала также Секретная служба.