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Выборы президента США ,  
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ФБР расценило инцидент у гольф-клуба Трампа как попытку покушения на него

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Выборы президента США
Агенты Секретной службы заметили у гольф-клуба, где Трамп играл в гольф, целившегося из оружия мужчину и открыли огонь. Тот бросил оружие и скрылся на автомобиле, его задержали, сообщает AP

ФБР начало расследование предполагаемой попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает CNN.

По информации AP, агенты Секретной службы заметили у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где Трамп играл в гольф, целившегося из похожего на автомат Калашникова оружия мужчину и открыли огонь. Тот бросил оружие и скрылся на автомобиле, его задержали в соседнем округе.

Экс-президент в электронном письме для спонсоров подтвердил, что неподалеку от него произошла стрельба. «Я цел и невредим», — заявил Трамп, подчеркнув, что «ничто его не остановит» и что он «никогда не сдастся».

Трамп заявил, что «цел и невредим»
Политика

Издание The New York Post писало, что агенты Секретной службы открыли стрельбу по подозрительному человеку, у которого был АК-47.

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности». Расследование начала также Секретная служба.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп ФБР стрельба покушение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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