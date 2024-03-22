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Война санкций ,  
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Шольц счел законной покупку оружия для ВСУ на доходы от активов России

Шольц назвал законной покупку оружия для ВСУ на доходы от российских активов
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Война санкций
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Военная операция на Украине
Шольц указал, что использование ЕС доходов от замороженных активов России на военную помощь Украине является законным шагом, для этого уже создана правовая база. Россия предупреждала о симметричном ответе на изъятие активов
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Использование доходов от замороженных в Европе российских активов на покупку оружия для Украины является законным шагом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Для начала, я считаю огромным прогрессом использование прибыли [от активов России], а также ее направление на военную помощь. Хочу подчеркнуть, что с правовой точки зрения это совершенно безопасные действия. Мы очень тщательно сверились с международным и другими видами права, которые здесь нужно соблюдать, и сказали, что эти <...> доходы никому не принадлежат, а поэтому ЕС может взять их и использовать», — заявил политик (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что в рамках изъятия российских активов в ЕС уже создана специальная правовая база. «Теперь нужно создать основу для использования, это то, над чем работает Еврокомиссия, и мы сейчас дали указания, куда они должны быть направлены — в перспективе по большей части на потребности в боеприпасах и оружии [для Украины]», — добавил Шольц.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $282 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Свыше двух третей из них пришлось на Евросоюз. Министр финансов России Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большинство замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank). По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период. Исполнительный директор Euroclear Лив Мостри называла менее рискованным использование этой прибыли, чем конфискация самих активов.

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Фото:Александр Ратушняк / Reuters

В феврале глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины или на его производство. Она отмечала, что вырученные средства не относятся к активам России.

Идею поддержали Германия, Польша и Франция. Три государства непублично выразили сомнения в этой инициативе — Венгрия, Мальта и Люксембург, писала Politico. По их мнению, это решение «осложнит переговоры», поскольку ранее было достигнуто общее согласие о передаче денег на восстановление Украины. Как выяснила FT, перенаправить средства вместо восстановления на боеприпасы решили из-за пробуксовки одобрения новой помощи Украине в США.

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Разработанный ЕС в марте проект соглашения предполагает, что часть доходов будет дважды в год (до тех пор, пока не снимут санкции против России) передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Еще часть останется в центральных депозитариях для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, включая ответные меры со стороны России.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле отмечали, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — предупреждал министр финансов Антон Силуанов.

Шольц счел законной покупку оружия для ВСУ на доходы от активов России
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