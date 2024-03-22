Шольц счел законной покупку оружия для ВСУ на доходы от активов России

Шольц указал, что использование ЕС доходов от замороженных активов России на военную помощь Украине является законным шагом, для этого уже создана правовая база. Россия предупреждала о симметричном ответе на изъятие активов

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Использование доходов от замороженных в Европе российских активов на покупку оружия для Украины является законным шагом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Для начала, я считаю огромным прогрессом использование прибыли [от активов России], а также ее направление на военную помощь. Хочу подчеркнуть, что с правовой точки зрения это совершенно безопасные действия. Мы очень тщательно сверились с международным и другими видами права, которые здесь нужно соблюдать, и сказали, что эти <...> доходы никому не принадлежат, а поэтому ЕС может взять их и использовать», — заявил политик (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что в рамках изъятия российских активов в ЕС уже создана специальная правовая база. «Теперь нужно создать основу для использования, это то, над чем работает Еврокомиссия, и мы сейчас дали указания, куда они должны быть направлены — в перспективе по большей части на потребности в боеприпасах и оружии [для Украины]», — добавил Шольц.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $282 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Свыше двух третей из них пришлось на Евросоюз. Министр финансов России Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд. Большинство замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank). По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период. Исполнительный директор Euroclear Лив Мостри называла менее рискованным использование этой прибыли, чем конфискация самих активов.

В феврале глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины или на его производство. Она отмечала, что вырученные средства не относятся к активам России.

Идею поддержали Германия, Польша и Франция. Три государства непублично выразили сомнения в этой инициативе — Венгрия, Мальта и Люксембург, писала Politico. По их мнению, это решение «осложнит переговоры», поскольку ранее было достигнуто общее согласие о передаче денег на восстановление Украины. Как выяснила FT, перенаправить средства вместо восстановления на боеприпасы решили из-за пробуксовки одобрения новой помощи Украине в США.

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Разработанный ЕС в марте проект соглашения предполагает, что часть доходов будет дважды в год (до тех пор, пока не снимут санкции против России) передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Еще часть останется в центральных депозитариях для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, включая ответные меры со стороны России.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле отмечали, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — предупреждал министр финансов Антон Силуанов.