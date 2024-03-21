В Париже допустили, что помощь Киеву выйдет за пределы поставок оружия

Начальник штаба французской армии Бюркар заявил, что Путин считает, будто Запад в помощи Киеву не пойдет дальше поставок оружия, но это не так. В Кремле предупреждали, что появление на Украине военных НАТО приведет к конфликту

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Россия должна понимать, что Запад может не ограничиться в помощи Украине только поставками вооружений, заявил начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Бюркар, передает AFP.

По мнению генерала, президент Владимир Путин «построил свою операцию на идее, что Запад никогда не войдет на [территорию] Украины, а будет просто поставлять оружие», но это не так, и Запад должен показать это Путину. Начальник штаба отметил, что французский президент Эмманюэль Макрон, говоря о возможности отправки войск на Украину, хотел дать понять российскому коллеге, что на Западе осознают, что именно «поставлено на карту».

«Конфликт на Украине беспокоит нас, потому что мы вовлечены в его последствия. Поэтому европейцы должны быть способны пойти на риск, чтобы обеспечить безопасность Европы в предстоящее десятилетие», — считает Бюркар.

В конце февраля Макрон заявил, что на Западе «нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом, но в будущем ничего исключать нельзя». Его позицию не разделили многие западные политики, например, канцлер Германии Олаф Шольц и верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

17 марта Макрон допустил, что в какой-то момент «потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам», однако президент отказался «брать на себя инициативу» в этом вопросе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев никогда не просил партнеров о направлении военных для участия в боевых действиях. По его словам, когда Макрон говорил о возможности отправки войск на Украину, он имел в виду их участие в подготовке солдат ВСУ.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

После февральского заявления французского лидера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО — это нечто новое, но консенсуса среди них нет. Он подчеркнул, что если военные альянса появятся на территории Украины, то конфликт России с блоком неизбежен, и страны НАТО должны «отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам».