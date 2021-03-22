Пашинян объявил о законном назначении нового главы Генштаба Армении

Президент Армении не оспорил это решение, поэтому оно вступило в силу, считает Пашинян. Правительство ранее объявило об отставке с этой должности Оника Гаспаряна, но его адвокат сообщил, что тот продолжает выполнять обязанности

Артак Давтян (Фото: Ольга Балашова / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Генерал-майор Артак Давтян законно назначен главой Генштаба Армении, говорится в заявлении премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян напомнил, что 10 марта направил соответствующее предложение президенту республики Армену Саркисяну, но тот вернул документ в правительство с возражениями. Премьер не принял их, о чем в тот же день письменно уведомил президента.

«Учитывая то, что президент не подписал представленный премьер-министром проект в сроки <...> и не обратился в Конституционный суд, <...> Артак Давтян законно назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Пашинян предложил Давтяна на этот пост на фоне конфликта премьера с военными. Он начался из-за отставки первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как тот раскритиковал слова Пашиняна о неэффективности имевшихся на вооружении армянской армии «Искандеров» во время конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер утверждал, что из всех выпущенных ракет сработало только 10%, Хачатрян назвал заявления Пашиняна «несерьезными». Позднее в пресс-службе премьера объяснили его слова об «Искандерах» дезинформацией и назвали российское оружие «одним из лучших в мире».