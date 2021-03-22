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Протесты в Армении ,  
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Пашинян объявил о законном назначении нового главы Генштаба Армении

Президент Армении не оспорил это решение, поэтому оно вступило в силу, считает Пашинян. Правительство ранее объявило об отставке с этой должности Оника Гаспаряна, но его адвокат сообщил, что тот продолжает выполнять обязанности
Артак Давтян
Артак Давтян (Фото: Ольга Балашова / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Генерал-майор Артак Давтян законно назначен главой Генштаба Армении, говорится в заявлении премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян напомнил, что 10 марта направил соответствующее предложение президенту республики Армену Саркисяну, но тот вернул документ в правительство с возражениями. Премьер не принял их, о чем в тот же день письменно уведомил президента.

«Учитывая то, что президент не подписал представленный премьер-министром проект в сроки <...> и не обратился в Конституционный суд, <...> Артак Давтян законно назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Президент Армении отказался назначить главой Генштаба кандидата Пашиняна
Политика
Армен Саркисян

Пашинян предложил Давтяна на этот пост на фоне конфликта премьера с военными. Он начался из-за отставки первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как тот раскритиковал слова Пашиняна о неэффективности имевшихся на вооружении армянской армии «Искандеров» во время конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер утверждал, что из всех выпущенных ракет сработало только 10%, Хачатрян назвал заявления Пашиняна «несерьезными». Позднее в пресс-службе премьера объяснили его слова об «Искандерах» дезинформацией и назвали российское оружие «одним из лучших в мире».

Видео: РБК
Видео: РБК
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После того как Хачатряна уволили, в Вооруженных силах Армении потребовали отставки Пашиняна, заявив, что правительство во главе с премьером «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян назвал это требование попыткой переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Саркисян отказался ее утвердить и дважды отклонил проект указа, направленный премьером.

Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
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В соответствии с Конституцией Армении после этого указ должен был вступить в законную силу, и правительство объявило об отставке главы Генштаба. Саркисян попросил Конституционный суд проверить законность этого решения, сам Гаспарян заявил, что оно противоречит Конституции.

Адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян заявил, ссылаясь на решение административного суда, что его клиент останется на должности главы Генштаба до тех пор, пока суд окончательно не вынесет решение о законности его отставки. 19 марта Ованнисян сообщил, что Гаспарян продолжает службу и «уже два дня ходит на работу». В то же время Степан Галстян, назначенный врио начальника Генштаба, утверждал, что находится на рабочем месте и не видел там Гаспаряна.

Автор
Наталия Анисимова
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