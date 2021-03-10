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Саркисян обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба

Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: ТАСС)

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, после того как правительство объявило об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Обращение обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последовавшими конституционными правовыми процессами», — говорится в сообщении.

Саркисян рассчитывает, что Конституционный суд сможет провести экспертизу и принять решение о законности увольнения Гаспаряна.

Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба
Политика
Оник Гаспарян

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что имевшиеся на вооружении армянской армии «Искандеры» оказались неэффективны во время конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, из всех выпущенных ракет сработало только 10%. После этого первый заместитель начальника Главного штаба Тиран Хачатрян назвал заявления Пашиняна «несерьезными» и призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии».

Сразу после этого Хачатряна уволили. В соответствии с законодательством Армении указ об отставке был подписан главой государства.

Слова Пашиняна и отставка Хачатряна спровоцировали политический кризис в стране. После ухода Хачатряна Генштаб опубликовал заявление, в котором потребовал немедленной отставки самого премьера в связи с тем, что тот «не в состоянии принимать адекватные решения». Военных также поддержали некоторые бывшие чиновники и высокопоставленные сотрудники полиции.

Пашинян, в свою очередь, потребовал отставки уже главы Генштаба Гаспаряна. Но в этот раз президент отказался ее утвердить и дважды отклонил проект указа, направленный Пашиняном. В соответствии с Конституцией Армении после этого указ должен был вступить в законную силу.

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Утром 10 марта правительство Армении сообщило, что Гаспарян уволен с должности начальника Генштаба согласно Конституции страны.

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Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба
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