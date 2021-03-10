Саркисян обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба

Армен Саркисян (Фото: ТАСС)

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, после того как правительство объявило об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Обращение обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последовавшими конституционными правовыми процессами», — говорится в сообщении.

Саркисян рассчитывает, что Конституционный суд сможет провести экспертизу и принять решение о законности увольнения Гаспаряна.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что имевшиеся на вооружении армянской армии «Искандеры» оказались неэффективны во время конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, из всех выпущенных ракет сработало только 10%. После этого первый заместитель начальника Главного штаба Тиран Хачатрян назвал заявления Пашиняна «несерьезными» и призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии».