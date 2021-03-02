Политика , 02 мар, 15:10
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Президент Армении повторно отказался утвердить отставку главы Генштаба
Оник Гаспарян
Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отказался подписывать указ Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. В соответствии с законодательством Армении, теперь указ Пашиняна вступит в силу автоматически.
В сообщении пресс-службы президента Армении говорится, что Саркисян «считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба Вооруженных сил РА Оника Гаспаряна». Одновременно Саркисян решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок, внесенных еще в 2018 году в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».
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