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Глава Генштаба Армении назвал свою отставку противоречащей Конституции

Оник Гаспарян заявил, что решение текущего кризиса может быть только через отставку премьера Пашиняна и проведение внеочередных парламентских выборов. По поводу своего увольнения генерал-полковник обратился в Административный суд
Оник Гаспарян
Оник Гаспарян (Фото: Министерство Обороны Республики Армения)

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной и пообещал продолжить службу в другом статусе. Заявление генерал-полковника цитирует портал News.am.

Гаспарян сделал заявление через несколько часов после того, как правительство Армении объявило о его отставке согласно законодательству республики.

«Моя позиция неизменна: как опубликованное заявление, так и весь процесс освобождения от должности антиконституционны, что в очередной раз подтверждает, что благоприятное для Родины решение существующего кризиса можно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра республики и внеочередных парламентских выборов», — заявил Гаспарян.

Он также отметил, что обратился в Административный суд Армении «с целью обеспечения верховенства Конституции и права в Республике Армения и реализации силы исключительно на основе права».

Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба
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Оник Гаспарян

Гаспарян призвал военных продолжить службу народу и Армении.

Позже командование Вооруженных сил выпустило сообщение, в котором поддержало требование отставки Пашиняна и проведение внеочередных парламентских выборов. Военные также заявили, что приняли слова главы Генштаба как руководство к действию.

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Пашинян, в свою очередь, направил президенту ходатайство о назначении начальником Генштаба Артака Давтяна, который занимал эту должность до Гаспаряна (с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года), сообщает ArmenPress со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворкян.

Ранее в среду правительство Армении заявило, что Гаспарян отправлен в отставку в соответствии с законодательством. Его уход с должности инициировал Пашинян после конфликта с Генштабом из-за эффективности российских «Искандеров». Премьер дважды подавал президенту проект указа об отставке Гаспаряна, однако тот отказывался его подписывать. Пресс-служба президента заявляла, что юристы и эксперты сочли документ «в корне противоречащим Конституции». По закону, который регулирует кадровые вопросы в Вооруженных силах, после этого глава Генштаба должен быть уволен.

Президент Армен Саркисян, который не был согласен с отставкой генерал-полковника, обратился в Конституционный суд с просьбой проверить отдельные части закона на конституционность. В заявлении на сайте президента говорилось, что в юридической практике применения закона есть проблемы, которые стали очевидными после конфликта Пашиняна и Гаспаряна.

В феврале также был уволен первый замначальника Генштаба Тиран Хачатрян. Он обратился в Административный суд с требованием признать указ о его отставке недействительным.

Автор
Мария Лисицына
Армения отставка Генштаб
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