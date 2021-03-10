Глава Генштаба Армении назвал свою отставку противоречащей Конституции
Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной и пообещал продолжить службу в другом статусе. Заявление генерал-полковника цитирует портал News.am.
Гаспарян сделал заявление через несколько часов после того, как правительство Армении объявило о его отставке согласно законодательству республики.
«Моя позиция неизменна: как опубликованное заявление, так и весь процесс освобождения от должности антиконституционны, что в очередной раз подтверждает, что благоприятное для Родины решение существующего кризиса можно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра республики и внеочередных парламентских выборов», — заявил Гаспарян.
Он также отметил, что обратился в Административный суд Армении «с целью обеспечения верховенства Конституции и права в Республике Армения и реализации силы исключительно на основе права».