Президент Армении отказался назначить главой Генштаба кандидата Пашиняна

Пашинян предложил Давтяна на пост на фоне конфликта с Генштабом. Он начался со спора об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер» во время боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Минобороны России заявило, что Армения это оружие не применяла.

Замглавы Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными словам Пашиняна о том, что ракеты «Искандеров» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». После этого премьер-министр уволил генерал-лейтенанта, что вызвало волну возмущения среди военных и оппозиции, которые потребовали отставки Пашиняна.

После такого требования премьер уволил и самого главу Генштаба. До этого премьер дважды подавал президенту проект указа об отставке Гаспаряна, однако тот отказывался его подписывать. Пресс-служба президента заявила, что юристы сочли документ «в корне противоречащим Конституции». По закону, который регулирует кадровые вопросы в Вооруженных силах, глава Генштаба может быть уволен, даже несмотря на отказ президента.

Саркисян попросил Конституционный суд проверить отдельные части закона на конституционность. Сам Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной и пообещал продолжить службу в другом статусе.