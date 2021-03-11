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Президент Армении отказался назначить главой Генштаба кандидата Пашиняна

Саркисян возвратил ходатайство премьера о назначении нового главы Генштаба. Ранее президент дважды отклонял указ об увольнении с этой должности Гаспаряна
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру Николу Пашиняну его ходатайство о назначении на пост главы Генштаба генерал-майора Артака Давтяна, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент вернул документ в правительство с возражениями, говорится в сообщении.

Пашинян направил ходатайство о назначении Давтяна 10 марта, после того как по закону истек срок полномочий генерал-полковника Оника Гаспаряна, возглавлявшего Генштаб.

В 2018–2020 годах Давтян уже занимал должность начальника Генштаба. В июне прошлого года Пашинян уволил его после того, как стало известно о пышной свадьбе сына генерала, проведенной во время карантина, несмотря на запрет массовых мероприятий.

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Политика
Никол Пашинян

Пашинян предложил Давтяна на пост на фоне конфликта с Генштабом. Он начался со спора об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер» во время боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Минобороны России заявило, что Армения это оружие не применяла.

Замглавы Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными словам Пашиняна о том, что ракеты «Искандеров» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». После этого премьер-министр уволил генерал-лейтенанта, что вызвало волну возмущения среди военных и оппозиции, которые потребовали отставки Пашиняна.

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После такого требования премьер уволил и самого главу Генштаба. До этого премьер дважды подавал президенту проект указа об отставке Гаспаряна, однако тот отказывался его подписывать. Пресс-служба президента заявила, что юристы сочли документ «в корне противоречащим Конституции». По закону, который регулирует кадровые вопросы в Вооруженных силах, глава Генштаба может быть уволен, даже несмотря на отказ президента.

Саркисян попросил Конституционный суд проверить отдельные части закона на конституционность. Сам Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной и пообещал продолжить службу в другом статусе.

Автор
Виктория Полякова
Армения Никол Пашинян Генштаб
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