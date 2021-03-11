Президент Армении отказался назначить главой Генштаба кандидата Пашиняна
Президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру Николу Пашиняну его ходатайство о назначении на пост главы Генштаба генерал-майора Артака Давтяна, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент вернул документ в правительство с возражениями, говорится в сообщении.
Пашинян направил ходатайство о назначении Давтяна 10 марта, после того как по закону истек срок полномочий генерал-полковника Оника Гаспаряна, возглавлявшего Генштаб.
В 2018–2020 годах Давтян уже занимал должность начальника Генштаба. В июне прошлого года Пашинян уволил его после того, как стало известно о пышной свадьбе сына генерала, проведенной во время карантина, несмотря на запрет массовых мероприятий.