Главный китайский дипломат передал Путину привет от Си Цзиньпина

Ван И (Фото: Greg Baker / Getty Images)

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Путин и Ван И встретились в Москве, трансляцию беседы вел РБК.

Российский лидер, в свою очередь, передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину и назвал его своим другом. Ван И и Путин высоко оценили состояние российско-китайских отношений и выразили надежду на укрепление сотрудничества.

Китайский дипломат прибыл в Россию с визитом накануне. 21 февраля он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Патрушев на встрече заявил об особом значении отношений Москвы и Пекина «в условиях развернутой Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР», а Ван И назвал связи с Россией «крепкими, как скала».

«Стороны обсудили текущую международную стратегическую обстановку, выразили готовность вместе претворять в жизнь истинный мультилатерализм, противостоять любым формам односторонней травли, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира», — говорится в документе китайского МИДа по итогам переговоров Ван И и Патрушева.