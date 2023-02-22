В Кремле связали возврат к СНВ с восприимчивостью Запада к позиции Москвы

О приостановке выполнения договора СНВ заявил накануне Владимир Путин. Российский МИД уточнил, что это решение может быть обратимо

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия возобновит выполнение положений договора с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в случае, если Запад прислушается к позиции России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все будет зависеть от позиции Запада. [Владимир] Путин четко обозначил, что нас беспокоит. Мы видим вовлеченность НАТО в конфликт <...> [на Украине]. НАТО работает над тем, чтобы локальный конфликт превратить в глобальный. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится», — сказал Песков.

Накануне Путин, выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает выполнение положений договора СНВ-3. При этом, по словам главы государства, стороной договора должно стать НАТО, в состав которого входят ядерные державы. МИД России после этого выпустил заявление, в котором говорится, что «решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо».

Дума проголосовала за приостановку участия России в соглашении на следующее утро.

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