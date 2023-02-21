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Столтенберг объявил о крахе ядерного сдерживания после слов Путина

Генсек НАТО Столтенберг: альянс сожалеет о решении Путина по выходу из договора СНВ
Генсек НАТО «настоятельно» рекомендовал России пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ-3
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, о котором сегодня объявил Владимир Путин. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter НАТО.

Столтенберг обвинил Россию в нарушении ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в последние годы. «С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что он «настоятельно» рекомендует России пересмотреть это решение.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. 

О приостановке участия России в договоре СНВ Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что считает неприемлемыми предусмотренные договором регулярные инспекции стратегических объектов в условиях, когда российских инспекторов на такие объекты не допускают. Президент напомнил, что США и НАТО прямо говорят о намерении нанести стратегическое поражение России. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — указал Путин. 

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НАТО Йенс Столтенберг
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