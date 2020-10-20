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США расширили интерпретацию санкций против «Северного потока — 2»

Госдепартамент США указал, что под санкции попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют судам, строящим завод, различные услуги
«Газпром» GAZP ₽165,47 +1,14% Купить
Фото:Jens Büttner / ZB / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Государственный департамент США выступил с разъяснениями по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Разъяснения касаются положения о санкциях против иностранных лиц и компаний, сознательно «предоставивших суда для строительства проекта».

Ранее предполагалось, что объектами таких санкций являются только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока-2», как, например, компания Allseas, чьи суда прекратили строить газопровод в январе 2020 года после принятия санкций.

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Фото:Алексей Витвицкий / РИА Новости

Теперь Госдепартамент расширил эту интерпретацию, заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и компании, предоставляющие различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или по финансированию модернизации судов). Госдеп дал таким компаниям 30 дней начиная от 20 октября, чтобы добросовестно свернуть такую деятельность.

При этом предполагается, что компании, которые предоставляли такие услуги судам Nord Stream 2, до 20 октября, а сейчас уже не предоставляют, не будут наказаны.

РБК направил запрос представителю «Газпрома» и в Nord Stream 2.

«Северный поток-2» —строящийся газопровод из двух ниток по 1200 км каждая от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода — 55 млрд куб.м. газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Общая сумма реализации проекта — €9,5 млрд, из которых половину вложил «Газпром», а половину — пять его европейских партнеров (французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV и англо-голландская Shell). Оператор проекта, компания Nord Stream 2, на 100% подконтрольна «Газпрому».

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Фото:Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Строительство газопровода началось в 2018 году и к концу 2019 года он был закончен на 93%, однако затем США ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. После этого трубоукладчик проекта, швейцарская компания Allseas, приостановила строительство. В то же время, власти Германии неоднократно выражали уверенность, что «Северный поток-2», несмотря на санкции, будет достроен.

Авторы
Артем Филипенок, Георгий Переметин, Иван Ткачёв
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