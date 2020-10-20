Госдепартамент США указал, что под санкции попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют судам, строящим завод, различные услуги

Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Государственный департамент США выступил с разъяснениями по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Разъяснения касаются положения о санкциях против иностранных лиц и компаний, сознательно «предоставивших суда для строительства проекта».

Ранее предполагалось, что объектами таких санкций являются только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока-2», как, например, компания Allseas, чьи суда прекратили строить газопровод в январе 2020 года после принятия санкций.

Теперь Госдепартамент расширил эту интерпретацию, заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и компании, предоставляющие различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или по финансированию модернизации судов). Госдеп дал таким компаниям 30 дней начиная от 20 октября, чтобы добросовестно свернуть такую деятельность.

При этом предполагается, что компании, которые предоставляли такие услуги судам Nord Stream 2, до 20 октября, а сейчас уже не предоставляют, не будут наказаны.