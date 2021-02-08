В Дании назвали сроки окончания работ по «Северному потоку-2»

Согласно данным Датского морского управления, строительство двух ниток газопровода в исключительной экономической зоне страны должно завершиться в конце апреля. Укладка труб в водах Дании началась два дня назад

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Строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Дании, которое началось в январе, должно завершиться в апреле этого года. Соответствующая информация содержится в уведомлении для мореплавателей, опубликованном на сайте Датского морского управления.

«До конца апреля 2021 года между позициями 1 и 4 будут проложены два газопровода», — говорится в документе, в котором наименования позиций обозначают координаты точек, через которые будут проложены две нитки газопровода.

Как отмечается в уведомлении, работы ведутся трубоукладочной баржей «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман», а также нескольких других вспомогательных судов.

В связи с прокладкой ниток газопровода, как уточняется в документе, будет создана временная запретная зона радиусом 1,5 км вокруг «Фортуны» и запретная зона радиусом 500 м вокруг «Балтийского исследователя» и «Мурмана».

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2 AG.