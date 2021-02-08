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В Дании назвали сроки окончания работ по «Северному потоку-2»

Согласно данным Датского морского управления, строительство двух ниток газопровода в исключительной экономической зоне страны должно завершиться в конце апреля. Укладка труб в водах Дании началась два дня назад
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Фото: Stine Jacobsen / Reuters
Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Дании, которое началось в январе, должно завершиться в апреле этого года. Соответствующая информация содержится в уведомлении для мореплавателей, опубликованном на сайте Датского морского управления.

«До конца апреля 2021 года между позициями 1 и 4 будут проложены два газопровода», — говорится в документе, в котором наименования позиций обозначают координаты точек, через которые будут проложены две нитки газопровода.

Как отмечается в уведомлении, работы ведутся трубоукладочной баржей «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман», а также нескольких других вспомогательных судов.

В связи с прокладкой ниток газопровода, как уточняется в документе, будет создана временная запретная зона радиусом 1,5 км вокруг «Фортуны» и запретная зона радиусом 500 м вокруг «Балтийского исследователя» и «Мурмана».

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2 AG.

«Фортуна» начала укладывать трубы «Северного потока-2» в водах Дании
Бизнес
Трубоукладчик &laquo;Фортуна&raquo;

«Фортуна» приступила к работам по строительству газопровода «Северный поток-2» в водах Дании 24 января, хотя в Копенгагене ранее утверждали, что строительство возобновится 15 января. 6 февраля трубоукладочная баржа завершила морские испытания и приступила к укладке газопровода. Участок протяженностью около 147 км, находящийся в исключительной экономической зоне Дании, пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединен с секцией трубопровода в водах Германии.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 6% газопровода, преимущественно в водах Дании. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Людмила Подобедова
Дания газопровод Северный поток-2 строительство
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