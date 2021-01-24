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Судно «Фортуна» начало работы по достройке «Северного потока-2» в Дании

Баржа находится южнее датского острова Борнхольм, рядом с ней находятся ледокол и суда снабжения. Ранее Дания сообщала, что «Фортуна» начнет работы по укладке труб 15 января
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Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Судно «Фортуна» приступило к работам по возобновлению строительства газопровода «Северный поток-2» в водах Дании, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток 2», — говорится в сообщении.

Оператор подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями.

По данным сайта MarineTraffic, «Фортуна» в состоянии ограниченной маневренности сейчас находится между польским побережьем и датским островом Борнхольм. Рядом с ней находятся ледокол «Владислав Стрижов», судно снабжения «Катунь» и судно «Балтийский исследователь»

В конце декабря Датское морское управление сообщало, что к укладке труб в исключительной экономической зоне Дании «Фортуна» приступит 15 января. Планировалось, что вместе с баржей работы будут вести суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения.

В Дании подтвердили сроки возобновления работ над «Северным потоком-2»
Бизнес
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Управление также сообщало, что вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров, в ней будут запрещены несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, ловля рыбы и работы на морском дне.

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«Фортуна» смогла принять участие в работе по завершению строительства трубопровода после того, как в июле 2020 года датские власти смягчили требования к судам, разрешив участвовать судам с якорным позиционированием.

Судам предстоит достроить участок протяженностью 147 км, который находится южнее Борнхольма. Впоследствии его соединят с участком газопровода в Германии. В целом «Северный поток-2» достроен более чем на 90%.

В октябре Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода, однако в нем был озвучен ряд условий. В частности, в Копенгагене потребовали, чтобы ввод в эксплуатацию был осуществлен только после того, как хотя бы одна из ниток трубопровода будет проверена и все условия ввода будут соответствовать первоначальным.

Автор
Мария Лисицына
Северный поток-2 газопровод Дания
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