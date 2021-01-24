Судно «Фортуна» начало работы по достройке «Северного потока-2» в Дании

Баржа находится южнее датского острова Борнхольм, рядом с ней находятся ледокол и суда снабжения. Ранее Дания сообщала, что «Фортуна» начнет работы по укладке труб 15 января

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Судно «Фортуна» приступило к работам по возобновлению строительства газопровода «Северный поток-2» в водах Дании, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток 2», — говорится в сообщении.

Оператор подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями.

По данным сайта MarineTraffic, «Фортуна» в состоянии ограниченной маневренности сейчас находится между польским побережьем и датским островом Борнхольм. Рядом с ней находятся ледокол «Владислав Стрижов», судно снабжения «Катунь» и судно «Балтийский исследователь»

В конце декабря Датское морское управление сообщало, что к укладке труб в исключительной экономической зоне Дании «Фортуна» приступит 15 января. Планировалось, что вместе с баржей работы будут вести суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения.