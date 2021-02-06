Трубоукладчик возобновил работы по «Северному потоку — 2» две недели назад. За это время были успешно проведены морские испытания, а 6 февраля баржа приступила к укладке труб

Трубоукладчик «Фортуна» (Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press)

Трубоукладочная баржа «Фортуна» завершила морские испытания и приступила к укладке газопровода «Северного потока — 2» в водах Дании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в Nord Stream 2 AG.

В конце прошлого года Датское морское управление сообщило, что «Фортуна» с 15 января планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне страны. Планировалось, что вместе с баржей работы будут вести суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения.

В уведомлении говорилось, что в связи с прокладкой труб вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров, где запретят плавание, ныряние, постановку на якорь, рыбную ловлю и работы на морском дне. «Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей», — отмечали в управлении.