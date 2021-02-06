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«Фортуна» начала укладывать трубы «Северного потока — 2» в водах Дании

Трубоукладчик возобновил работы по «Северному потоку — 2» две недели назад. За это время были успешно проведены морские испытания, а 6 февраля баржа приступила к укладке труб
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Трубоукладчик «Фортуна»
Трубоукладчик «Фортуна» (Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press)

Трубоукладочная баржа «Фортуна» завершила морские испытания и приступила к укладке газопровода «Северного потока — 2» в водах Дании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в Nord Stream 2 AG.

В конце прошлого года Датское морское управление сообщило, что «Фортуна» с 15 января планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне страны. Планировалось, что вместе с баржей работы будут вести суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения.

В уведомлении говорилось, что в связи с прокладкой труб вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров, где запретят плавание, ныряние, постановку на якорь, рыбную ловлю и работы на морском дне. «Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей», — отмечали в управлении.

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Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

В итоге баржа приступила к работам 24 января. На тот момент, по данным сервиса слежения за движением морских судов MarineTraffic, «Фортуна» в состоянии ограниченной маневренности находилась между польским побережьем и датским островом Борнхольм. Рядом с ней находились ледокол «Владислав Стрижов» и суда снабжения «Катунь» и «Балтийский исследователь». Сейчас возле баржи находится буксир, восточнее — «Балтийский исследователь» и буксир, южнее расположились «Катунь» и еще один буксир, а севернее находится судно снабжения «Умка».

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1 октября Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода в ее исключительной экономической зоне, выставив ряд условий. В частности, датские власти потребовали, чтобы ввод в эксплуатацию был осуществлен только после того, как хотя бы одна из ниток трубопровода будет проверена и все условия ввода будут соответствовать первоначальным. Участок, который «Фортуна» должна проложить в водах Дании, протяженностью около 147 км пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединен с секцией в водах Германии.

В ФРГ объяснили необходимость моратория на «Северный поток-2»
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Фото:Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / ТАСС

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 6% газопровода, преимущественно в водах Дании. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Людмила Подобедова
Северный поток 2 трубопровод Дания Nord Stream 2
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